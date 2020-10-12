Три из трех надели маски после замечаний: как москвичи соблюдают режим

За отсутствие маски в общественном месте все еще действует штраф от 4 до 5 тысяч рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин у себя в блоге сообщил, что текущая неделя будет во многом решающей. Строгое выполнение ограничений позволит добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без «крайне нежелательных» мер.

Возвращаться к цифровым пропускам никто не хочет. Но как москвичи соблюдают правила? Самая элементарная мера безопасности, которая действует с весны — ношение масок. Отправляюсь прогуляться по Сокольникам будним днем, чтобы посмотреть и посчитать, как соблюдается и контролируется масочный режим. Думал, сейчас поругаюсь на нарушителей, потому как последние месяцы горожане совсем расслабились. Но сегодня поводов москвичи почти не дали.

В общественном транспорте ношение маски могут проверить лишь контроллеры Дептранса Фото: Андрей АБРАМОВ

Электробус Т14

В масках 9 из 10

Вместе со мной в салон зашли две тетушки-контролера. Безбилетник начал разыгрывать классический спектакль в духе: «Вы валидатор почините, он мою карту не читает». Он же был единственным человеком без маски. Контролеры вступили в словесную перепалку с не желающим платить и пару раз напомнили, чтобы надел маску. Тот не слушал. Весной за такое выписывали штраф. Но в этот раз почему-то без него.

Магазины (Русаковская, 31 и Большая Остроумовская, 12)

В масках 93 из 97 и 7 из 10, соответственно

Первый супермаркет расположен в большом торговом комплексе у метро. Поразительную дисциплинированность проявляют покупатели. Во многом это заслуга лысого амбала на входе. Всех покупателей без масок он тормозил. Развернул группу подростков, которые по-хорошему должны сидеть дома на каникулах. Люди постарше замечание воспринимают как оскорбление и в ответ делают изумленное «хамством» лицо. Зато в продовольственном отделе все в масках. Лишь пару человек схитрили и надели на лицо шарф, который приспустили во время шоппинга.

Летом многие расслабились и забыли про СИЗы, но в октябре статистика заставила вспомнить Фото: Андрей АБРАМОВ

Второй супермаркет формата «у дома». В таких днем сплошь бабуси и местные выпивохи считают мелочь на чекушку. Войти в магазин можно свободно. Но заплатить только в маске, о чем не слишком любезно напоминают кассирши. Оно и правильно, нечего церемониться с нарушителями.

Охранник в черном при входе в супермаркет тормозит всех, кто в столь нелегкое время пытается пройти без маски Фото: Андрей АБРАМОВ

Метро «Сокольники»

В масках 43 из 47 в вагоне

При входе в подземку стоят контролеры, которые проводят металлодетектором по баулам. Они же напоминают безмасочникам о правилах.

Удивительно, но днем в подземке почти все в масках. Но про социальную дистанцию забывают Фото: Андрей АБРАМОВ

В самом вагоне метро все, как весной: большинство в масках, но «бессмертные» все же катаются. Однако еще пару недель назад безрассудных было куда больше. Неужто, до людей дошло?

В итоге мера работает: в крупном супермаркете у метро почти все в средствах защиты Фото: Андрей АБРАМОВ

Аптека (Стромынка, 1)

3 из 3 в масках после замечаний

Дверь увешана распечатками про штрафы и масочный режим. Решил проверить, что будет, если зайду без респиратора. Фармацевты молча смотрели, пока бродил по рядам. Но когда подошел к кассе, попросили облачиться в защиту. Так же было и с другими редкими покупателями.

Поликлиника (Стромынка, 7к2)

В вагоне многие в масках. Однако кадр сделан днем, когда поезда катаются полупустыми Фото: Андрей АБРАМОВ

Все в масках

Полные коридоры пенсионеров. Усаживаются в очередь рядом друг с дружкой: поболтать, о том как страшно жить в 2020 году. Но все в масках. Сотрудница с бесконтактным термометром при входе грудью в белом халате закрывает родное медучреждение от нарушителей. Если защиты нет, отправляет в аптеку поблизости.

Эта неделя станет для москвичей решающей: власти на пороге важного решения Фото: Андрей АБРАМОВ

Что в итоге

Напомним, что в Москве за визит в общественное место или проезд в транспорте без масок и перчаток действует штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Для магазина и прочих учреждений наказание до 300 тысяч рублей. Выписывать протоколы могут полицейские и прочие должностные лица, например, контролеры Дептранса, сотрудники Роспотребнадзора.

Недостатка средств защиты сейчас нет: свободно продаются в любом супермаркете и аптеках Фото: Андрей АБРАМОВ

В свой рейд я вышел днем и был приятно удивлен: неужели нас все-таки напугала статистика последних дней (более 4 тысяч новых заболевших за сутки!) и мы не хотим очередной повальной самоизоляции? Справедливости ради отметим, что вечером в час пик доля нарушителей явно выше, а контролеров на всех не хватит. Ношение масок и дистанция в 1,5 метра практически до нуля снижают риск заболевания ковидом. Будьте здоровы!