"Мы знаем, когда закончится коронавирус": в Москве открылось волшебнутое кафе, где гадают на кофе

Как таковое гадание не запрещено, потому что доказать элемент мошенничества фактически невозможно Фото: Алиса ТИТКО

Проходя по Петровскому бульвару, обратила внимание на новое кафе с названием «Волшебнутый кофе» – за окном гадали на кофейной гуще. Признаюсь, что в гадания не верю и даже не придала бы значение, но меня смутило одно: а это вообще законно?

- Как таковое гадание у нас не запрещено, потому что доказать элемент мошенничества фактически невозможно. Если они только не пытаются оказывать лечебные услуги (лицензированные). Клиенты могут пожаловаться на оказание услуг, которые ввели в заблуждение, привели к ухудшению здоровья, если было выманивание денег или условно владельцы открыли кафе, где указали торговлю кофе, но не платят налоги за гадание, то это другое дело. А так, если люди добровольно хотят отдавать деньги за гадание, за развлечения – это их право, - говорит Олег Павлович.

Подруга улыбнулась, когда рассказала ей о таком кафе, и говорит: «Давай сходим послушаем, что они забавного расскажут про будущее».

Заходим в кафе. Столики, бариста варит кофе, на стенах в розовых тонах нарисованы птички. Никто прямо с порога не предложил гадать. Мы стали изучать меню с волшебнутыми напитками (так их называют в кафе): капучино «быстрые деньги», крим-кофе «муж мечты», какао «всемирная слава».

- И какой кофе самый популярный? – спрашиваю.

- Латте «секс сегодня», - смущенно ответил бариста.

Взяли капучино «исполнение желания» и шоколадное печенье. Цены такие же, как и в других кафе. Не накинули за «волшебнутый эффект».

Меню с волшебнутыми напитками Фото: Алиса ТИТКО

Кофе вкусный, печенье – тоже. На столике лежит меню предсказаний: гадание на кофейной гуще, карты Таро, расклад на год, гадание на бобах, нумерология, хиромантия.

- За 15 минут 1590 рублей, за 60 минут 5990 рублей. А почему так дорого? – спрашиваю.

- Ну, вот такие установлены цены. Еще же налоги платить, - говорит девушка Лада.

- А кто гадает?

- Я. И еще несколько женщин, мы тут по очереди.

Лада назвала себя гадалкой. Рассказала, что владельцы кафе во время карантина придумали такой формат, ничего подобного в Москве еще не было.

В кафе за столиком сидела девушка. Сначала она слушала наши разговоры, а потом присоединилась. Сказала, что она пока приходит сюда только пить кофе. Не может решится погадать, хотя и хочет. Ей надо выяснить, как быть с молодым человеком, у которого появилась другая девушка.

- А мы никого не заставляем, - сказала Лада.

- Как быть, если и не веришь? Вот вы же говорите, что можете по кофейной гуще посмотреть в будущее. Но не ответите же на вопрос: «Когда закончится коронавирус»? – говорю.

- Ну, это и так известно. Коронавирус у всех у нас в голове. И закончится он, когда люди сами устанут о нем говорить, обсуждать, придавать ему значение.

- А точная дата известна?

- Нет. Такое не могу сказать.

Лада говорит, что люди приходят погадать, когда стоят перед выбором. Последние клиентки спрашивали переходить ли на новую работу, менять ли место жительства.

В Москве открылось волшебнутое кафе, где гадают на кофе Фото: Алиса ТИТКО

- А можно прийти пожаловаться, если ваш совет не будет в пользу?

- Ну, мы гадаем. А решение принимаете вы. Возможно, вы какие-то еще детали не рассказали, поэтому и прогноз не точный.

- В общем, как и прогноз погоды: будет сухо и солнечно, но зонт лучше взять с собой.

Ради интереса подруге предложили вытянуть карту Таро, чтобы получить быстрый ответ. Подумала, вытянула.

- Это сильная карта, как и вы. Вам самой нужно принять решение, окружающие знают, что все зависит от вас.

- Как-то расплывчато, - не удержалась я. – Даже, когда говорят: «Открой книгу на конкретной странице», то там ответы существеннее.

Мы купили еще печенья, оценили приготовление кофе на песке. Нас никто не обманул, деньги не выманивали – уже хорошо. «Волшебнутый эффект» от кофе и сладостей ждали с подругой неделю – ничего не сбылось.

На столике лежит меню предсказаний: гадание на кофейной гуще, карты Таро, расклад на год, гадание на бобах, нумерология, хиромантия Фото: Алиса ТИТКО

Вред или развлечение?

Мнение психолога Натальи Ничипоровой:

- С этической стороны правильно, если услуга гадания подается как развлечение. Так как никаких гарантий или научного обоснования у гадания нет и быть не может. С точки зрения психологии клиента гадание как услуга в кафе - это очень привлекательно (хотя и не ново). Но кто закажет именно гадание как услугу?

Люди, которые не увлекаются эзотерикой, а просто хотят попробовать что-то новенькое. С серьезным запросом к гадалке они не обратятся, и второй раз тоже, скорее всего, не придут. Для них это игра, которая никакого серьезного воздействия на психику не окажет. И нет разницы, выпить «волшебнутый» кофе или погадать на Таро. Кто-то зайдет на гадание случайно, но у них в душе есть печали и трудные вопросы, которые давно назрели. Такой человек обратится сразу с серьезным вопросом, со своей болью. И вот здесь он рискует получить ответ, который направит его по ложному пути или погрузит в еще большее разочарование.

Надеюсь, что эти гадатели разбираются в людях и искренне стараются не навредить, не давить на больное место. Например, одинокая девушка обратится с запросом «когда я встречу свою любовь?», ей пообещают через полгода, а на самом деле этого не случится и такое разочарование может только навредить. Надеюсь, что в этом заведении есть свой внутренний этический кодекс, и сотрудники не будут вводить в заблуждение людей, которым нужна реальная психологическая или психиатрическая помощь, а хотя бы порекомендуют обратиться к специалисту.