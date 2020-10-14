В зале ожидания без маски - штраф 5000 рублей: сколько нарушителей в аэропорту "Внуково"

Более 70 нарушителей масочного режима выявили в аэропорту «Внуково». Фото: Департамент торговли и услуг Москвы

В Москве ежедневно выявляют сотни нарушителей масочного режима. В магазинах, на вокзалах и в кинотеатрах люди игнорируют требование использовать маску и перчатки, хотя врачи и сотрудники оперативного штаба напоминают о коронавирусе. За последние сутки в столице COVID-19 заболели еще 4573 человека.

Более 70 нарушителей масочного режима выявили в аэропорту "Внуково", где 14 октября прошла проверка Роспотребнадзора, ОАТИ и полиции. В целом, для аэропорта это не слишком большая цифра, ведь ежедневно тут проходит больше 20 тысяч людей.

- Было выявлено 73 нарушителя, у которых при себе отсутствовали средства индивидуальной защиты, - рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Москвы Рамиль Незаметдинов.

Пассажирам без масок грозят штрафы в размере 5000 рублей по статье статьи 3.18.1 (часть 4) КоАП Москвы.

Роспотребнадзор еще до решения суда опечатал нелегальную кальянную "Фортуната-Торг" на Патриарших прудах. Заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

- Кальянная работала, несмотря на указ мэра Москвы. В настоящее время в соответствии с указом функционирование кальянных запрещено, - сказал главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

Пассажирам без масок грозят штрафы в размере 5000 рублей. Фото: Департамент торговли и услуг Москвы

Закрыть на 90 дней могут и кинотеатр "Кронверк Синема Семеновский". Из-за того, что в помещениях кинотеатра, как в фойе, так и в залах, отсутствует система обеззараживания воздуха.

- Также было установлено нарушения дезинфекционного режима, - рассказал главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.

За нарушение мер профилактики COVID-19 могут приостановить деятельность магазина электроники «Ситилинк» на севере Москвы.

- Лампы УФ-облучателей установлены не в полном объеме - на площади 2000 квадратных метров всего лишь одна лампа, которая может дезинфицировать воздух на площади в 50 квадратных метров. Также не проводится дезобработка в полном объеме, - сказал

ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.

За нарушения по статье 6.2 (часть 2) КоАП РФ положен штраф до 500 тысяч рублей либо приостановление деятельности сроком до 90 суток.

При входе в здание Московского дворца молодежи зафиксировано несоблюдение социальной дистанции.

- В основном все необходимые меры сотрудниками учреждения соблюдаются за исключением требований социального дистанцирования при входе в здание. На месте все было исправлено, - сказал главный инспектор ОАТИ Москвы Андрей Поплавский. - Административные санкции применяться не будут.