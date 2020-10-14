«Постою в очереди за 100 тысяч рублей»: москвичи зарабатывают на ажиотаже вокруг нового iPhone 12

Накануне прошла очередная презентация ноу-хау компании Apple Фото: REUTERS

Накануне прошла очередная презентация ноу-хау компании Apple, где был представлен смартфоны iPhone 12-го поколения сразу в четырех версиях — мини, стандартная, Pro и Max.

Официальный предзаказ устройств в мире и в России начнется 21 октября, а через два дня после этого мобильники поступят в продажу. Цены на них после скачков курса кусаются. Самый бюджетный будет стоить 69,9 тыс. рублей, а навороченная версия обойдется в 139,9 тыс. рублей.

Несмотря на высокую стоимость, поклонники бренда готовы платить и больше, чтобы заполучить заветный гаджет как можно скорее. Об этом прекрасно осведомлены спекулянты. На сайтах объявлений активизировались москвичи, которые хотят заработать на ажиотажном спросе, которые возникает в первые недели после анонса.

Цены на новый iPhone кусаются

350 ТЫСЯЧ И ОН ТВОЙ

Самое наглое объявление из ныне опубликованных. Некий Богдан предлагает заветную коробочку с девайсом за 350 тысяч рублей. Звоним.

— Будет у вас 23 октября — в день старта продаж. У меня есть друзья в магазинах техники, они уже записали себе, что нужно несколько коробок для меня отложить. Может, даже получиться за день до старта привезти, когда их только доставят в Россию. Но тут не обещаю. Ну так, что берешь?

По соседству предложение от Сергея, который, наоборот, завлекает ценой ниже официальной.

— Поеду в Дубай и привезу дешевле, — написал молодой человек.

За границей действительно можно урвать «яблочный» телефон чуть дешевле. Но вот переводить крупную сумму незнакомцу на карту без всяких гарантий — неоправданный риск.

Очередь за iPhone

Предложение занять очередь

«ПРОДАМ МУЛЯЖ»

Способом заработка стали продажи мест в очереди. Авантюристы выстраиваются в очередь у магазинов за несколько суток до старта. Все что вам остается, это подъехать ко времени, пикнуть карту в терминале и забрать заветную коробку. Ну, и не забыть рассчитаться с тем, кто всю ночь простоял посреди улицы вместо вас.

— Встану в очередь за один, два или три дня до старта продаж в магазинах на Тверской, Пречистенке. Цена договорная.

— Встану в очередь. За один день до старта продаж — 45 тысяч рублей, за два дня до старта продаж — 60 тысяч рублей, за три дня до старта продаж — 100 тысяч рублей. Работаю по предоплате, — гласит объявления.

iPhone 12

Последние годы стала популярна услуга фото с букетом. Когда девушке привозят сотню роз, чтобы та сделала фоточки на зависть соперницам и поклонникам. Нечто подобное могут себе позволить почитатели iPhone. За 1500 рублей продают муляжи устройства.

— Китайские фабрики, где делают чехлы и пленки, заранее получают чертежи будущей модели, чтобы изготовить муляжи и под них штамповать аксессуары. Мы их покупаем и используем в качестве «манекена» на витринах для наших чехлов. Заказали чуть больше необходимого, поэтому можем продать избыток, — объяснил корреспонденту kp.ru продавец.

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