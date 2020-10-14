Бывшая девушка набросилась с ножом на хоккеиста «Динамо» Даниила Тарасова

В какой-то момент нервы девушки не выдержали, в порыве ревности она схватила нож и ударила им Даниила

Ночью в одной из квартир по улице Большая Филевская в Москве разгорелся крупный скандал. Отношения выясняли 29-летний хоккеист «Динамо» Даниил Тарасов и его бывшая девушка 28-летняя Алина С.* Молодые люди хоть и завершили свои отношения, но встретились, чтобы провести вечер вместе. Слово за слово, и из романтического застолья получился крупный скандал с криками и обвинениями. В какой-то момент нервы девушки не выдержали, в порыве ревности она схватила нож и ударила им Даниила.

«В больницу имени Склифосовского был доставлен 29-летний Даниил Тарасов с диагнозом: резаная рана правой кисти, ушиб правого предплечья. Врачи оказали хоккеисту всю необходимую помощь и отпустили восстанавливаться домой.» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

По имеющейся информации, Даниил Тарасов отказался писать заявление на свою буйную экс-возлюбленную, стороны разошлись миром и никаких претензий друг к другу не имеют. Однако, полиция все равно начала проверку по факту случившейся поножовщины в порядке установленном законом.

Даниил Тарасов - российский хоккеист, нападающий московского «Динамо». Ранее Тарасов играл в НХЛ за американскую команду «Сан-Хосе Шаркс», но в 2015 году вернулся в родной клуб «Динамо».