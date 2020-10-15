Подросток обокрал артистку Большого цирка на Вернадского «на вписке» у ее сына

Сейчас с подростком работают следователи, которые должны будут установить все детали произошедшего. Фото: Александр ГЛУЗ

В полицию обратилась 40-летняя артистка Большого московского цирка на Вернадского Ирина П.* Женщина сообщила оперативникам, что стала жертвой ограбления со стороны малолетних друзей своего сына-студента. Все случилось в квартире на Волгоградском проспекте, где проживают Ирина и ее сын Иван. Пока женщина была занята работой, ее сын, 16-летний Ваня П.*, пригласил домой своих друзей. Ребята хорошо посидели и разошлись по домам, и Ваня не заметил в квартире каких-то перемен. Однако, когда мама вернулась домой, то сразу обратила внимание на свои драгоценности, а, вернее, - на их отсутствие. Смущенный подросток сознался, что приводил домой товарищей и подробно рассказал Ирине обо всем, что происходило в ее отсутствие.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 16-летний знакомый сына потерпевшей, Сергей В.* Парень сознался, что в тот вечер тайно умыкнул из дома друга драгоценности его матери. Общий ущерб от действий подростка составил 224 тысячи 633 рубля», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Что именно толкнуло подростка на такой подлый поступок как воровство, да еще и из квартиры друга, в настоящий момент неизвестно. С мальчиком работают следователи, которые должны будут установить все детали произошедшего. Дальнейшая судьба малолетнего вора будет решена согласно букве закона.

*- имена изменены