Онлайн-школа молодого журналиста

Идея организовать подобную обучающую платформу родилась в процессе проведения Международного конкурса для молодых журналистов «Со-Творение».

Инициатива проведения конкурса принадлежит фонду, который на протяжении 7 лет регулярно собирает активных молодых журналистов пишущих на русском языке. Номинации конкурса менялись, но сама идея оставалась неизменной – поддержать молодых активных корреспондентов, дать возможность высказаться, встретиться, получить новые знания и навыки.

Онлайн-школа станет логичным продолжением конкурса, на протяжении трех дней ведущие специалисты медиа-индустрии поделятся секретами мастерства, расскажут о применении новых технологий, научат как создать информационный спецпроект и даже как подать на грант.

В практической части школы члены международного жюри рассмотрят наиболее часто встречающиеся ошибки в работах, выскажут свое авторитетное мнение.

Мастер-классы проведут: Маргарита Головина, руководитель редакции сайта tass.ru (Россия); Дмитрий Михайлин, генеральный директор АНО "Русские репортеры" (Россия); Мария Ровинская, член Орфографической комиссии РАН, преподаватель НИУ ВШЭ (Россия); Вера Медведева, Президент Ассоциации "Европейский диалог" (Франция); Александр Коц, спецкорреспондент ИД "Комсомольская правда" (Россия); Алла Шеляпина, заместитель председателя Межрегиональной общественной организации "Женская лига журналистов и блогеров"(Россия); Илья Лочканов, медиаменеджер, специалист по SMM интернет-редакции ИД "Комсомольская правда" (Россия); Галли Монастырева, Председатель Комиссии по развитию межрегиональных отношений и этнотуризму Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, Президент РОО "Москва и москвичи" (Россия); Дина Карпицкая, репортер ИД "Комсомольская правда" (Россия); Юрий Еременко, Главный редактор портала «Русское поле», соучредитель Медиаальянса русских сообществ (MARC) (Германия).

И, конечно, по завершении школы все узнают фамилии победителей IV Международного конкурса для молодых журналистов «Со-Творение».

С 2020 года Московским Домом соотечественника будет отмечаться молодой русскоязычный журналист из-за рубежа. Специальная номинация «Открытый взгляд» учреждена МДС и Оргкомитетом конкурса в память об Аркадии Бейненсоне.

Онлайн-школа молодого журналиста пройдет 27-29 октября 2020г.

Время проведения с 10:30-14:00

Организаторы: фонд "Русский мир", издательский дом "Комсомольская правда".

Программа

ВНИМАНИЕ: Мастер-классы будут транслироваться в прямом эфире в YouTube каналах организаторов. Участники смогут задать вопросы непосредственно каждому из выступающих в момент проведения мероприятия. Желающие задать свой вопрос заранее, могут прислать его по электронной почте konkurs2020@russkiymir.ru. Просим указывать, кому из спикеров он адресован.

Ссылки на трансляции будут публиковаться за 30 минут до начала мероприятий.