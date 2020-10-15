Посетители ночных клубов должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный номер. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

С 19 октября 2020 в Москве вводятся чек-ины для входа в ночные клубы и бары из-за коронавирусной инфекции. В столице решили провести эксперимент по посещению ночных клубов и дискотек во время пандемии. О вводимых мерах рассказал в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

- С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377, - сообщил мэр города.

Такие меры придумали, чтобы не закрывать дискотеки и бары вовсе, как это пришлось сделать весной. Власти города помнят, что ночная развлекательная индустрия стала одной из первых жертв ковидных ограничений. И если снова закрыть, то бизнес потеряет средства, а индустрия развлечений – тоже часть экономики города. И если закрыть сами ночные заведения, то без работы останутся и тысячи людей из смежных отраслей. Именно поэтому в столице с 19 октября проведут эксперимент с QR-кодами и СМС.

Понятное дело, что СМС и коды – не защитят от ковида. Однако, если у кого-то из посетителей обнаружится коронавирус, то всем посетителям придут оповещения, что в тот вечер они были в зоне риска и они должны оперативно сдать тест на ковид.

- Тем самым, мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса, - считает Сергей Собянин.