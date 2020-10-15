«Секс? Да она девственницей была!»: Подруга убитой в Домодедово девушки рассказала о ее знакомстве с будущим убийцей

15-летняя Света познакомилась с 20-летним парнем всего две недели назад

«Комсомольской Правде» стали известны новые детали убийства 15-летней девушки в Домодедове. Напомним, тело девятиклассницы Светланы (имя изменено) нашли в канализационном колодце на окраине города. По версии следствия, девушку задушили, а перед этим - изнасиловали. Задержан 20-летний Алексей А. Парень недавно приехал из Ульяновской области на заработки.

- Он признает, что убил девушку, - рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах. - Они встречались в ночное время на скамейке в сквере. По его словам, у него со Светланой была интимная связь, с ее согласия. Но потом школьница якобы заявила, что расскажет об их отношениях девушке парня, которая осталась в Ульяновске. Якобы это вывело его из себя и он ее задушил. Тело решил спрятать в канализацию…

Мы уже сообщали, что погибшая девушка нередко уходила из дома - не хотела общаться с пьющей матерью. Брат-студент и учителя искали ее по несколько суток. Однако, по словам источника, «погибшую сложно назвать маргинальной. По крайней мере, со слов близких, половую жизнь она не вела».

- У Светы был парень, с которым она общалась около полугода. Она его любила, но при этом она сразу сказала, что пока не собирается начинать сексуальную жизнь, - рассказала полицейским одна из подруг школьницы. - Среди одноклассниц много разных девушек, но все знали, что Света - девственница. Поэтому очень странно слышать, будто бы она побежала в сквер, отдаваться там кому-то ночью на лавочке…

По словам друзей, девушка познакомилась со своим будущим убийцей около двух недель назад в общей компании, где были не только ровесники, но и ребята постарше.

- Парень, переехав в Домодедово, начал выстраивать отношения с местной молодежью. Познакомился с компанией ребят во дворе, пытался стать «своим», - говорит наш источник.

Сам подозреваемый продолжает настаивать, что секс у него с убитой девушкой был по обоюдному согласию, а потом она якобы «передумала».

Про самого задержанного известно, что на своей малой родине в Ульяновске он привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.