В московской квартире обнаружили тело известной художницы

Тело Нины Ковининой обнаружили несколько дней назад в её квартире в районе Котловка на юго-западе Москвы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тело Нины Ковининой обнаружили несколько дней назад в её квартире в районе Котловка на юго-западе Москвы. Соседи женщины заметили, что Нина Сергеевна давно не выходила из квартиры и стали беспокоиться за пенсионерку. На звонки и стук в дверь никто не реагировал, тогда жильцы дома решили вызвать полицию. Когда оперативники вскрыли дверь, они обнаружили в квартире тело художницы. Предварительной причиной смерти женщины назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность.

— Телесных повреждений на теле погибшей при наружном осмотре обнаружено не было. Признаков насильственной смерти не зафиксировано, — сообщил источник kp.ru

Ковинина Нина Сергеевна родилась в Москве, с детства девочка тяготела к искусству и много рисовала сама. Подрастая, она решила связать с изобразительным искусством всю свою жизнь, после школы поступила в Харьковский художественный институт. Там Нина Сергеевна встретила свою любовь - Ковинина Валерия Михайловича. Будущий муж Нины тоже учился на художника и подавал большие надежды. После окончания института Валерия Михайловича приняли в члены Союза художников СССР и пригласили преподавать в Ташкентском театрально-художественном институте имени А.Н.Островского. Так молодая семья переехала в Ташкент. В 1970 он получил звание доцента кафедры рисунка, всю свою жизнь Валерий посвятил преподаванию и удостоился звания заслуженного деятеля искусств Узбекской ССР. Его работы находятся в музеях Киева, Уфы, Красноярска и Якутска, а в Ташкентском государственном музее искусств Узбекистана под картины Ковинина отдали целый зал. Разлетелись его работы и по частным коллекциям России, Италии, Великобритании, Германии, США и Турции.

Супруга художника тоже всю жизнь посвятила творчеству. Переезд в Ташкент сильно повлиял на картины Нины Сергеевны, в них появилось много местного колорита, пейзажей и сюжетов, свойственных для Средней Азии. Она писала в стиле импрессионизма, реализма, соцреализма, анималистики и импрессионизма. А иногда совмещала несколько стилей в одной работе. После смерти супруга в 1989 году Нина Сергеевна вернулась в Москву.