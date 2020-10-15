"Чистой воды хулиганство": Ирина Апексимова рассказала про "антимасочницу", сорвавшую начало спектакля в Театре на Таганке

Из-за упертой зрительницы пришлось вызвать Росгвардию

Из-за угрозы ковида во всех московских театрах введен масочный режим. Это требование соблюдается строже, чем в метро, или в ином общественном транспорте.

И вот вчера на спектакль «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» пришла одна такая «умная» тетя в маске, висящей у нее под подбородком. Капельдинерши и зрители по соседству попросили ее надеть маску как положено. Но дамочка пошла «на принцип», мол, покажите документ, где написано, как маску следует носить в театре? В результате этой тупой демагогии спектакль был под угрозой срыва.

Его пришлось задержать на час. Актеры, включая народную артистку РФ Ларису Долину, ждали, когда нарушительницу масочного режима выведу из зала.

Администрации театра пришлось вызвать правоохранителей, которых зрители встретили аплодисментами.

- Препирательство продолжала в течение часа, несмотря на просьбы, которые были обращены со всех сторон, - рассказала директор Театра на Таганке Ирина Апексимова. - Ситуация была сложная. Все терпеливо ждали, когда вразумится один человек. Весь зал сидел в масках. Нарушительница же требовала показать ей указ, где написано, как правильно носить маску. Это было чистой воды хулиганство, поэтому и пришлось вызывать полицию, которая вывела ее из зала (в отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении – Ред.). Ее никто не оскорблял, не тронул пальцем, с ней очень вежливо разговаривали. Я благодарна вчерашнему зрительному залу. Среди зрителей было много юристов, которые поддерживали нас. Но спектакль закончился после 23.00.

Сейчас очень непростой период. Многие на взводе. Вы даже не представляете, сколько проклятий несется в мой адрес в соцсетях. Как будто это я придумала носить маски. Но мы все равно строго соблюдаем все меры предосторожности. У нас шашечная рассадка. С сегодняшнего дня билеты на спектакли продаются только онлайн. Продажи через кассу приостановлены. При покупке билетов заполняются паспортные данные. Зрителям 65+ билеты пока не продаем. Мы государственный театр, поэтому мы выполняем те правила, которые устанавливают московские власти.