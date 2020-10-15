Проверки будут чаще: в Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток в метро и автобусах

Перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты Фото: Мария ЛЕНЦ

Москва всеми способами борется с коронавирусом. В этой непростой борьбе важно, чтобы жители города относились ответственно не только к своему здоровью, но и не допускали распространение инфекции. Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева настаивает, чтобы был усилен контроль масочно-перчаточного режима в транспорте Москвы.

- Мы получили предписание от главного санитарного врача Москвы и вводим новые меры. Первое - перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена. Второе - пассажиры обязаны носить не только маски, но и перчатки. Третье - контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен. Это означает, что проверки станут чаще, контроль будут осуществлять и правоохранительные органы, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

В предписании указаны и меры, которые уже выполняются. Но их решили напомнить:

- перед каждым рейсом все водители автобусов, трамваем, электробусов, троллейбусов и машинисты метро должны проходить медосмотр,

- должна быть усилена дезинфекция всех поверхностей,

- проводить тест на коронавирус каждые 15 дней не менее, чем у 10% сотрудников.

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