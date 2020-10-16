Владельцы ночных клубов Москвы поддержали новые ковидные правила

Ночная развлекательная индустрия стала одной из первых жертв ковидных ограничений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние недели коронавирус выдаёт антирекорды. Каждые сутки в столице выявляют почти 4 тысячи новых заражённых. А в один день, 13 октября, эта цифра перевалила за 4600 случаев. Но столичные власти пока решили обойтись без жестких ограничений. Вместо этого в Москве запускают новые ковидные правила. Сейчас они касаются баров, клубов и подобных заведений.

«Ночная развлекательная индустрия стала одной из первых жертв ковидных ограничений, - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге (www.sobyanin.ru). - Весной мы были вынуждены временно закрыть дискотеки, бары, ночные клубы и аналогичные заведения. В условиях роста заболеваемости последних недель есть все основания для введения повторного запрета.

Тем не менее, мы не хотели бы идти на этот шаг. В конце концов, эта индустрия – тоже часть экономики города. В ней и смежных отраслях работают тысячи людей».

ТАНЦПОЛ БЕЗ ОПАСНОСТИ

С предложением к городским властям обратились сами представители развлекательного бизнеса.

- У посетителей ночных клубов и баров должен быть шанс узнать, не общались ли они там с заражёнными, - рассказал на пресс-конференции первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. - Вероятность заражения ковидом в ночных клубах, барах и на дискотеках выше, чем в ресторанах и театрах. Люди там находятся близко друг к другу, наклоняются к своим собеседникам, чтобы пообщаться, заказать напиток у бармена.

Владельцы танцполов и барных стоек готовы первыми потестировать новинку.

- Ситуация складывается тревожная, - говорит президент профсоюзного ресторанного альянса, соучредитель барного объединения «Профсоюз» Дмитрий Левицкий. - Нет смысла работать ночным барам, если им нужно прекращать работу в 23.00. Поэтому мы предлагаем по опыту других стран, например, Норвегии, Южной Кореи, Австрии, запустить уведомительную систему регистрации посетителей на входе с помощью QR-кодов. Ее можно использовать потом и в ресторанах, и кинотеатрах, и других заведениях, общественных местах. Это поможет снизить распространение инфекции (см. «Конкретно»).

- К нам в бары и рестораны ходит ограниченное количество людей, среди них практически нет пожилых, и нам проще обкатать новую систему, - добавил директор концертного агентства «16 тонн» Павел Камакин. - Это лучше, чем опять вернуться в тотальный локдаун. Конечно, он серьезно уменьшает нагрузку на медицину, но сильно бьет по психологическому здоровья общества. Новые правила оставят отдушину людям, надежду на отдых, развлечения.

ЗАВЕДЕНИЮ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ГРОЗИТ ШТРАФ

С понедельника, 19 октября, новшество запустят примерно 500 столичных заведений. Как сообщил Алексей Немерюк, если в ночном клубе или баре не будут использовать QR-коды при входе, то учреждению грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Некоторые москвичи заволновались, а не будет ли новая система требовать личную конфиденциальную информацию.

- Никакие персональные данные жителей никто не собирает, - отметил Алексей Немерюк. - Здесь не нужны ФИО, номеров паспортов, только номер телефона посетителя ночного заведения. Многие сами специально чекинятся с мобильника в соцсетях в разных местах - ресторанах, метро, просто на улице. Новая система нужна для безопасности москвичей. Как, например, заболевший ВИЧ-инфекцией человек обязан сообщить об этом всем, с кем он контактировал. Теперь в столице начинают действовать похожие правила по коронавирусу.

КОНКРЕТНО

Как это работает

1. На входе в ночной клуб или бар, открытый с полуночи до 6 часов утра, каждый посетитель обязан сканировать специальный QR-код. То есть зачекиниться, зарегистрировав свой номер мобильника.

2. Данные всех получивших регистрацию хранятся в единой базе заведения. Если среди побывавших за один день в клубе или театре окажется заражённый коронавирусом, то все остальные посетители считаются контактировавшими с ним.

3. Каждому из тех, кто зарегистрировался в один день с больным, придёт оповещение на мобильник с напоминанием сдать тест на ковид и ограничить личные контакты. То есть не разносить возможную заразу дальше.

5. Если у посетителя заведения нет смартфона, то он набирает на обычном мобильнике короткий номер 7377 и получает код. Если он отказывается от чек-ина, то его могут не пустить в здание.