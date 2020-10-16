ВИЧ и COVID: прорывные решения

В условиях современного мира, когда из-за высокой мобильности населения эпидемии распространяются значительно быстрее, чем раньше, мы не можем себе позволить такую задержку в создании вакцин Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ведущие российские вирусологи, биологи и физики обсудили, как ответить на вызовы пандемии, в модном пространстве для самых актуальных экспертных дискуссий «Точка кипения» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) на Красной Пресне. Модератором сессии выступил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук, специалист по общественному здоровью и иммунолог Николай Крючков.

Конечно, дискуссия затронула разрабатываемую Центром им. Гамалеи вакцину от нового типа коронавируса SARS-COV-2. Обсуждали идею о том, можно ли опыт работы по созданию вакцины против ВИЧ перенести на разработку вакцины от COVID-19.

ИМЕЯ ГОТОВУЮ ПЛАТФОРМУ, МОЖНО МЕНЯТЬ ТОЛЬКО ЦЕЛЕВОЙ ГЕН

Денис Логунов, заведующий лабораторией и заместитель директора по научной работе центра им. Гамалеи, доктор биологических наук, рассказал о том, что традиционно вакцины делали на основе ослабленных вирусов, что занимало много времени и еще требовало длительной проверки ее безопасности, каждый раз заново для каждого вируса.

В условиях современного мира, когда из-за высокой мобильности населения эпидемии распространяются значительно быстрее, чем раньше, мы не можем себе позволить такую задержку в создании вакцин. Поэтому ученый считает, что единственным способом быстро создавать новые вакцины является применение платформенных технологий. Именно по этой логике сработали в Центре им. Гамалеи, где уже есть опыт создания вакцин против вируса Эбола, и ближневосточного респираторного синдрома (MERS) на платформе аденовирусов. Ученые взяли уже проверенную платформу для вакцины «Спутник V», направленной на профилактику новой коронавирусной инфекции. Именно поэтому вакцину против COVID-19 получилось создать быстро и наладить ее безопасное производство.

- Речь идет о том, что имея готовую проверенную платформу, можно менять только целевой ген. И, как в случае с вакцинами гриппа, штамм которого меняется из года в год, нам не нужны большие развернутые клинические исследования, ибо практически не нужно доказывать безопасность вакцины, - подчеркнул Логунов.

ЭПИДЕМИИ БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Новые вирусные эпидемии бросают вызовы не только вакцинологам, но и врачам других специальностей. Заместитель директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. Ломоносова, профессор, доктор биологических наук, кардиолог с мировым именем Симон Мацкеплишвили отметил, что вирусы – это неотъемлемая часть нашей жизни и чем больше мы будем вмешиваться в природу, тем больше будет непредсказуемых взаимодействий с незнакомыми нашей иммунной системе вирусами. А значит, врачам и дальше нужно быть готовым к созданию «в боевых условиях» новых протоколов лечения для ответа на вновь появившиеся вирусные инфекции.

ВАЖЕН ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ВАКЦИН

Леонид Марголис, профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова, напомнил, в чем состоит сам принцип вакцинации.

- Вакцина, начиная от от первой вакцины Дженнера против оспы 1796 года, буквально «воспроизводит» болезнь, когда человек заболевает, выздоравливает и у него образуется иммунитет. Только вакцина воспроизводит болезнь в облегченной форме, порой незаметной для самого вакцинированного пациента. От коронавируса, как мы знаем, выздоравливает абсолютное большинство людей, поэтому были все основания предполагать, что можно создать безопасную вакцину. К сожалению, это нельзя перенести на все вирусы. Так, от ВИЧ в мировой практике ещё не было зафиксировано случая полного выздоровления, поэтому пока и нечего воспроизводить, - заметил ученый. - Приходится пытаться создать то, что не удалось природе, и на этом пути решающего успеха пока не видно.

При этом, по убеждению Марголиса, полезно изучать историю создания обеих вакцин и использовать как позитивный, так и негативный опыт - как пример или предостережение - в процессе дальнейших разработок.

В ПОМОЩЬ ДОКТОРУ НУЖНЫ ПРОРЫВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Андрей Айгинин, заместитель заведующего лабораторией биомедицинских и цифровых технологий МФТИ, рассказал о значимости использования нейросетей и искусственного интеллекта в медицине - будущее за специализированными чат-ботами, которые будут давать определенные рекомендации пациентам с ВИЧ, например, на основе алгоритмов, разработанных с медиками. Этим проектом вплотную и занимается МФТИ совместно с московской службой противодействия ВИЧ/СПИДу.

Как заметил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД и Международного центра вирусологии Медицинского института РУДН, доктор медицинских наук Алексей Мазус, «любые решения, которые позволяют ускорить процесс принятия решения врачом и сократить время на техническую работу, полезны».

Он добавил, что вопросы ВИЧ-инфекции в целом остро нуждаются в свежих, прорывных и инновационных решениях. Именно поэтому для здравоохранения было бы важным долгосрочное партнерство с Агентством стратегических инициатив, задача которого – собирать передовой опыт и создавать условия для постоянного обмена идеями.

По словам Георгия Белозерова, заместителя генерального директора АСИ и директора по продвижению новых проектов, для агентства чрезвычайно важно партнерство со специалистами. АСИ, являясь современной экспертной площадкой, с большим вниманием относится к решениям профессионалов, которые агентство может тиражировать и продвигать в жизнь.

Встреча, которая фактически стала интеллектуальным клубом по осмыслению глобальных пандемических вызовов, состоялась в рамках всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Междисциплинарные аспекты современных подходов к лечению ВИЧ-инфекции», которая недавно прошла в Москве. В течение двух дней более 50 ведущих учёных и врачей из России, США, Китая, Германии обсуждали новые решения насущных проблем современного мирового здравоохранения. Мероприятие организовано Минздравом России, Департаментом здравоохранения г. Москвы, Московским городским центром профилактики и борьбы со СПИДом и Национальной вирусологической ассоциацией при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ).