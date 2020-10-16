140-килограммовый мужчина умер в машине такси, потому что не смог подняться по лестнице домой

Тело скончавшегося мужчины направлено на медицинскую экспертизу, которая должна установить точные причины смерти.

Несколько дней назад в полицию поступило сообщение о смерти мужчины в машине такси. Однако дело оказалось вовсе не в ДТП или другом автопроисшествии, а в избыточном весе пассажира, который помешал его товарищам доставить мужчину домой. Все случилось рядом с одним из домов на улице Миклухо-Маклая в Москве, где жил погибший 35-летний Сергей В.* (здесь и далее все имена изменены - прим. ред.) вместе с матерью.

Поздним вечером Сережа с товарищем Иваном* приехали домой. Друзья изрядно выпили и с трудом перемещались. У Вани не хватило сил довести до квартиры 140-килограммового товарища, и он обратился за помощью к соседу-таксисту Николаю*. Вместе мужчины решили, что Сергея сейчас никак не поднять по лестнице на этаж, где он проживает, и придумали оставить его ночевать в машине Николая. Товарищи уложили тяжеловесного друга спать на заднее сидение и заботливо укрыли его одеялом. На этом и разошлись. А ранним утром следующего дня нашли друга мертвым.

«В автомобиле такси скончался 35-летний Сергей В.* Накануне мужчина выпивал и не смог самостоятельно добраться до квартиры. Сергей остался спать в машине знакомого, а утром его обнаружили мертвым. В ходе опроса матери погибшего было установлено, что какими-либо заболеваниями мужчина не страдал», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В ходе опроса товарищей погибшего оперативники установили, что мужчины не заводили машину на ночь, двигатель был заглушен, а окно чуть приоткрыто, а значит, задохнуться выхлопными газами Сергей не мог.

О случившемся был уведомлен следователь Следственного комитета. В настоящий момент правоохранители проводят проверку и устанавливают все детали происшествия. Тело скончавшегося мужчины направлено на медицинскую экспертизу, которая должна установить точные причины смерти Сергея. По предварительному заключению медиков, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности и, возможно, будь Сергей ночью дома, а не в машине, он смог бы позвать на помощь и его успели бы спасти.