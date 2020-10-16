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Пенсионер умер, случайно выпив из бутылки с белизной

Врачи боролись за его жизнь, но мужчина скончался в реанимации
Иван РУНЕВ
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Врачи пять дней боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не удалось.

Врачи пять дней боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не удалось.

Фото: Андрей КАРА

Это случилось несколько дней назад в одной из квартир на улице Свободы в Москве. 76-летний пенсионер Виктор П.* (имя изменено - прим. ред.) занимался домашними делами и случайно перепутал емкости с жидкостью. Мужчина хотел пить и отхлебнул не из той бутылки, а когда понял ошибку - едкая химическая жидкость была уже в желудке. Нарядом скорой помощи пенсионера экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц, где врачи несколько дней боролись за его жизнь.

«В отделение токсикореанимации был госпитализирован 76-летний Виктор П.* с диагнозом отравление белизной. Врачи пять дней боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не удалось. Пенсионер скончался от сильнейшего химического отравления организма», - рассказал KP.Ru источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку по факту смерти 76-летнего москвича от отравления белизной. Оперативникам предстоит установить все детали случившегося с мужчиной.

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