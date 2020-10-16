«Спала в подъезде»: в Москве нашли пропавшую 12-летнюю школьницу

В городе были развешаны билборды о пропавшей девочке. Фото: Общественная организация: «Поиск пропавших детей»

«Найдена, жива»: отчитались в пятницу, 16 октября, о завершении поиска 12-летней московской школьницы волонтеры. Спустя двое суток девочку нашли в районе Филевского парка, что на западе Москвы. Напомним, в среду, 14 октября, в полицию обратилась мама ребенка.

- Девочка найдена и ее жизни ничто не угрожает, - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Сейчас с ребенком работают психологи. Две ночи девочка провела в подъездах, где пряталась от полиции. По предварительным данным, побег она решила устроить сама. Школьница взяла с собой теплые вещи и ушла из квартиры на Филевском бульваре, где она жила с мамой, младшим братом и сестрой. «Устала от них»: по словам школьницы, ей часто приходилось присматривать за младшими, пока мама находилась на работе. Условия жизни детей сейчас проверяют сотрудники ПДН.

Напомним, по факту пропажи ребенка ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». 12-летнюю девочку искали сотрудники полиции и волонтеры.