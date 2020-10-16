Кавказец на Мерседесе угрожал пистолетом и таранил автомобиль с ребёнком

Вооруженный хам попал на кадры записи видеорегистратора.

Этот дорожный инцидент произошёл несколько дней назад на Подушкинском шоссе в Одинцовском районе. Около 8.30 утра 30-летний Михаил вёз супругу и ребёнка в поликлинику. Но, выезжая из дома со своей семьёй, Михаил и предположить не мог, чем закончится эта поездка. Ранним утром автомобилей на дороге, как правило, много, и движение немного затруднено. Поэтому времени на поездку даже в близлежащую больницу могло уйти немало. На одном из светофоров Михаил притормозил перед "Мерседесом", который не спешил поворачивать направо под уже включенную зелёную стрелку.

— Водитель мог пропустить сигнал светофора, в телефон уткнуться, например. Я немного подождал и посигналил ему, он стал медленно поворачивать, не спешил разгоняться, а потом начал меня подрезать, на каждое моё перестроение и попытку обогнать, он стал чинить препятствия, а в какой-то момент протаранил мою машину, — говорит Михаил.

Повреждения автомобиля Михаила.

На видео видно как "Мерседес" несколько раз перестраивается в самый последний момент, создавая аварийную ситуацию на дороге.

— Моя жена сильно испугалась, ребёнок плакал и не понимал, что происходит, она пыталась его успокоить. Водитель иномарки принуждал меня останавливаться и не давал проехать, в очередной раз он вышел из машины, достал пистолет и направился в нашу сторону, — вспоминает отец семейства

Увидев оружие в руках дорожного хама, Михаил, не думая ни минуты, выкрутил руль и нажал на педаль газа. В этот момент решил спасать жизни своих родных, полностью забыв о разбитой машине и восстановлении справедливости. Чтобы разыскать и наказать беспредельщика, Михаил обратился в полицию, рассказал о случившемся и передал видео с регистратора. Теперь вооруженного лихача ждёт наказание.