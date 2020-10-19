Двое москвичей похитили и изнасиловали сотрудницу супермаркета

Преступники дали признательные показания, сейчас с ними работают следователи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поздней ночью в полицию обратилась 24-летняя москвичка Светлана В.* (имя изменено - прим. авт.). Девушка сообщила полицейским, что ее похитили и изнасиловали двое неизвестных на черном внедорожнике. Света возвращалась домой из магазина, где работает специалистом по закупкам, как вдруг рядом остановился дорогой внедорожник. Из машины вышли двое крепких мужчин, которые схватили Свету, насильно затащили в машину и увезли в неизвестном направлении. Следующие несколько часов похитители вдвоем насиловали девушку прямо в автомобиле. Ближе к утру насильники решили отпустить похищенную девушку и просто высадили ее рядом с одним из домов в Измайлово.

«Около часа ночи на улице Первомайской была похищена 24-летняя москвичка Светлана В.* Неизвестные под угрозами и с применением физической силы затащили ее в автомобиль Toyota Land Cruiser, где впоследствии насиловали несколько часов. Закончив истязать девушку, преступники высадили ее у одного из домов, в нескольких улицах от места похищения», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Всего несколько часов спустя полицейским удалось задержать двоих мужчин, которые полностью подходили под описание. Подозреваемых доставили в отдел полиции, где они были изобличены в совершении группового изнасилования москвички. Преступники дали признательные показания, сейчас с ними работают следователи.