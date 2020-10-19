«Он послал ее на аборт»: в Москве беременная женщина убила сожителя и покончила с собой

За неделю до расправы девушка узнала об измене отца будущего ребенка Фото: СОЦСЕТИ

Тела 30-летней Елены и ее 35-летнего сожителя Кирилла в квартире на Привокзальной в Москве поздно вечером в субботу, 17 октября, нашел общий друг пары. Молодой человек первым забил тревогу, когда ребята перестали отвечать на телефонные звонки. Квартира, которую они снимали полгода, была открыта.

- Тело женщины он обнаружил в коридоре. Рядом с ним лежал пистолет. В спальне он нашел друга с ранением в голову, - сообщили «КП» источники в следствии.

В тот же день по статье 105 УК РФ «Убийство» было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, посторонних в квартире не было.

- Предварительно установлено, что женщина совершила выстрел в своего сожителя, после чего покончила с собой, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Но что же случилось у этой молодой и красивой пары? Результаты вскрытия показали — погибшая Елена была беременна. По словам подруг, о том, что станет мамой, она узнала за день до трагических событий.

- Ленка была на седьмом небе от счастья. Ей уже тридцать и, как и все, она мечтала о свадьбе и детях. Думаю, в тот день она рассказала про малыша жениху и, скорее всего, он просто отправил ее на аборт. Только это могло толкнуть ее на это безумие, - выдвинула свою версию событий подруга Елены, Валерия Зобкова.

По словам девушки, с нервами у подруги в последнее время были проблемы. Все началось после того, как женщина узнала об измене жениха.

- Там все банально было. Залезла в его телефон, нашла переписку, потом фотографии. Она закатила ему скандал и вместо извинений услышала: давай расстанемся. Она даже начала искать себе новую квартиру, но потом узнала, что беременна и решила, что это судьба, - вспоминает Валерия. - Она немного странно себя вела, то звонила в хорошем настроении, рассказывала, что дочку отдаст на балет, то рыдала в трубку и говорила , что она самая несчастная.

Тела 30-летней Елены и ее 35-летнего сожителя Кирилла в квартире на Привокзальной в Москве поздно вечером в субботу, 17 октября, нашел общий друг пары. Фото: СОЦСЕТИ

Друзья погибшего Кирилла о беременности его девушки ничего не знали. У молодого мужчины уже есть ребенок от первого брака. Сам он успешный бизнесмен: занимал руководящую должность в фирме по продаже автомобилей. В то, что его убила невеста, верят далеко не все.

- У кучи людей был мотив его убить. Летом ему угрожали, и я не удивлюсь, что его могли застрелить вместе с невестой, а потом выставить ее виноватой. Дело в том, что у него были проблемы с тремя покупателям, те считали, что он продал им авто по завышенной цене. Угрозы вполне реальные были, он даже в полицию хотел обратиться. Потом оформил разрешение и купил пистолет, - рассказал «КП» друг Кирилла, Дмитрий Степин.

Эту версию пока не исключает и следствие. Интересный факт - никто из соседей выстрелы не слышал. При этом глушитель на месте убийства так и не нашли.