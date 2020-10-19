Не перевели коллектив на удаленку: компанию Nestle могут оштрафовать на 300 тысяч рублей

Фото: Департамент торговли и услуг Москвы

В столице на 300 тысяч рублей могут оштрафовать компанию Nestle (производитель продуктов питания) за то, что руководство не перевело 30% работников на удаленку. Это нарушает указ мэра Москвы об обязательном переводе на дистанционный формат работы минимум 30% сотрудников. Такой случай может стать первым в Москве.

- Мы ведем контроль за соблюдением указа мэра. В ходе мониторинга предоставленной информации ООО «Нестле Россия» был выявлен факт нарушения, за которое предусмотрено административное наказание до 300 тысяч рублей, - рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Юрий Гусаков.

Ранее Сергей Собянин сообщил о вводе профилактических мер, в связи с обострением количества заболевших коронавирусом. В последние дни каждые сутки фиксируют по 4000-5000 человек с ковид. Так, с 28 сентября до 28 октября руководителей предприятий обязали перевести около 30% сотрудников на удаленку, в офисах и на предприятиях обеспечить строгое соблюдение противоэпидемических мер.

Напомним, рынок «Теплый стан» могут закрыть на 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19.

- Не осуществляется контроль масочно-перчаточного режима, термометрия сотрудников и посетителей. Отсутствуют ультрафиолетовые излучатели, которые должны обеззараживать воздух, - сообщила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве в ЮЗАО Александра Волкова.