С избитой в прямом эфире моделью связались другие пострадавшие от блогера девушки

В полиции начали проверку по заявлению пострадавшей Алены Ефремовой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Московские полицейские начали проверку по заявлению модели Алены Ефремовой. Напомним, 19-летняя девушка накануне опубликовала в Сети видео, как ее избивает блогер Mellstroy (по паспорту Андрей Бурим). Молодой человек пригласил ее на вечеринку, а в разгар праздника схватил за волосы и начал бить лицом о стол - все это в этот момент транслировалось в соцсети. Пострадавшая заявила, что садист разбил ей до крови рот и нос.

В полиции сообщают, что заявление поступило в одной из УВД Центрального округа Москвы.

Московские полицейские начали проверку по заявлению модели Алены Ефремовой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Проводится доследственная проверка, - сообщили сайту kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Тем временем интернет-пользователи обнаружили анкету, в которой используются фото Алены, на сайте московских "девушек по вызову". В ней указано имя Таня, но в галерее выставлены именно фото Ефремовой. Пометок, что это фейковая страница (несуществующей девушки), на сайте нет. Сама девушка не комментировала подлинность страницы.

Тем временем интернет-пользователи обнаружили на сайте столичных эскортниц анкету с фото Алены.

«Миниатюрная, подтянутая и очень гибкая. «Дикий ребёнок», так иногда называют меня друзья», - описывает себя красна девица.

Также в анкете указано, что 2 часа общения с девушкой стоят 30 тысяч рублей. Ночь - 50 тысяч.

Тем временем поддержку, в том числе и юридическую, пострадавшей Алене Ефремовой уже оказывает известная правозащитница Алена Попова, занимающаяся вопросами бытового насилия. По ее словам, блогеру Mellstroy на данном этапе светит как минимум административный арест.

Пострадавшая заявила, что садист разбил ей до крови рот и нос. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Я внимательно посмотрела этот отрывок и все то, что происходило, - написала Попова в соцсетях. - И поскольку, помимо физического насилия, само насилие еще и публично демонстрируется, сам Бурим при этом активно сдабривает происходящии ад матом и унижениями Алены, ст.6.1.1 КоАП (Побои) он просто не отделается».

По словам правозащитницы, с Ефремовой уже связались и другие девушки, в разное время пострадавшие от Андрея Бурима.