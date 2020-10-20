В поликлиниках Москвы запускают систему искусственного интеллекта

У столичных врачей появятся цифровые помощники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вкалывают роботы, а не человек! Умные машины все чаще помогают людям работать и жить. Сегодня электронные "мозги" ставят диагноз на КТ-снимках больным коронавирусом и даже назначают лечение. Разумеется, под контролем врачей.

В столичных поликлиниках запускают новинку - систему поддержки принятия врачебных решений. Это цифровой инструмент предварительной диагностики заболеваний, действующий на основе технологий искусственного интеллекта.

Одну из таких продвинутых площадок - городскую поликлинику № 68 на Малой Якиманке в центре столицы - сегодня, 20 октября, посетили мэр Москвы Сергей Собянин и президент Сбербанка Герман Греф.

"Во время пандемии мы ни на минуту не прекращали работу над ключевыми проектами в сфере цифровизации здравоохранения, - сказал Сергей Собянин. - Более того, некоторые из них были даже ускорены. Уже несколько месяцев для выявления ковидной пневмонии на КТ-снимках используются компьютерное зрение и искусственный интеллект. Врачи имеют возможность вводить данные в электронную карту с помощью голоса, что серьёзно ускоряет работу.

А в октябре мы сделали еще один большой шаг в создании цифрового здравоохранения. Во взрослых поликлиниках Москвы начинает работать система поддержки принятия врачебных решений – цифровой помощник врачей, с помощью которого доктора смогут точнее ставить предварительные диагнозы, назначать обследования и лечение. Речь идёт не только о респираторных инфекциях, но и о самом широком спектре самых разных заболеваний, с которыми пациенты обращаются к врачам. И что очень важно – новая система была разработана и протестирована при непосредственном участии самих врачей".

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Проект создания системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) стартовал с 1 июня 2019 года в 45 взрослых поликлиниках Москвы. Партнёром проекта искусственного интеллекта стал Сбербанк. Его специалисты наработали огромную базу знаний об анализе больших данных и искусственного интеллекта.

Новинка для врачей основана на Единой медицинской информационной аналитической системе (ЕМИАС). Она состоит из набора цифровых инструментов, помогающих врачу в принятии решений для лечения пациента – от сбора жалоб и предварительного диагноза до выбора диагностических процедур, лекарственной терапии, схемы лечения и др.

После осмотра больного врач вводит в электронную медицинскую карту информацию о жалобах и симптомах. Компьютер обрабатывает эту информацию в режиме онлайн. Затем предлагает врачу три наиболее вероятных предварительных диагноза из 265 стандартных групп диагнозов и схему лечения. Врач может выбрать данные цифрового помощника, добавив что-то или вычеркнув при необходимости.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Цифровой помощник:

- в 10 раз сократил среднее время назначения диагностических исследований – с 2 минут 37 секунд до 15 секунд;

- повысил точность диагностики и сократил количество ошибок в поставленных диагнозах.

В сентябре 2020 года с его помощью было сделано свыше 37 тысяч назначений. Большинство из них – для диагностики ОРВИ, которая по симптомам схожа с коронавирусом.

ЧТО ДАЛЬШЕ

До конца 2020 года в онлайн-системе появятся дополнительные услуги:

- "умный" ввод жалоб с помощью электронного справочника симптомов у пациентов, структурированного по характеристикам жалоб (до 8 на каждую жалобу);

- цифровой гид по совместимости лекарственных препаратов с памяткой пациенту по их приёму.

Кроме того, сейчас разрабатывается анкета пациента, в которую можно внести данные ещё до приёма врача, и система "умного осмотра", которая подскажет врачу, на что нужно обратить внимание в зависимости от жалоб пациента. Ориентировочно через эту систему год могут предложить регионам.

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