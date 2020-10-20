«Принес в сумке, чтобы показать друзьям»: В Лобне школьник подорвался на мине времен Великой Отечественной войны

В МЧС, полиции и Следственном комитете случившееся пока не комментируют. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Грохнуло так, что стены задрожали - мне так показалось, по крайней мере. Из нескольких окон сразу же вылетели стекла, - сообщил полицейским очевидец взрыва на окраине подмосковной Лобни.

Взрыв произошел в детско-юношеском центре «Созвездие» - он занимает двухэтажное кирпичное здание на улице Булычева.

По словам источника в правоохранительных органах, погиб 14-летний школьник, который занимался в одном из местных кружков.

- Предварительно установлено, что подросток сегодня принес с собой в сумке армейскую мину, - рассказал источник. - Судя по всему, хотел показать ее друзьям.

Но что-то пошло не так. В какой-то момент мина рванула.

- Подросток получил осколочные ранения, самое крупное из них - в область бедра. Сотрудники центра «Созвездие» вызвали скорую помощь, но мальчик скончался еще до приезда врачей.

Предварительно установлено, что это был боеприпас времен Великой Отечественной войны. Где его мог взять школьник, сейчас уточняется.