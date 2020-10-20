«Они искали что-то в лесу с миноискателем»: После взрыва в Лобне, где погиб школьник, допрашивают руководителя патриотического клуба

Погибший школьник (на фото) занимался в патриотическом клубе «Каскад».

В подмосковной Лобне после взрыва в местном детско-юношеском центре погиб 14-летний школьник. Как стало известно «Комсомольской Правде», Игорь Семин (имя и фамилия изменены) занимался в местном патриотическом клубе «Каскад».

На месте сейчас работают криминалисты Следственного комитета. Тем не менее сайту kp.ru стали известны некоторые детали случившегося.

- Предварительно сотрудники центра сообщили, что мальчик якобы сам принес на занятия мину в сумке, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Однако сейчас установлено, что на самом деле боеприпас находился в здании, в комнате, где занимался патриотический клуб. Там же найдены еще несколько боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

По словам источника, в момент взрыва на этаже находились несколько детей. Но осколочные ранения получил только один школьник. Девятиклассник Семин истек кровью еще до приезда врачей.

Сейчас следователи выясняют, каким образом в здании детско-юношеского центра «Созвездие» оказались мины и снаряды. Подозревают, что их мог принести руководитель патриотического клуба «Каскад» Олег Егин. Известно, что 50-летний педагог работает в «Созвездии» около десяти лет.

Подозревают, что опасные снаряды и мины мог принести руководитель патриотического клуба «Каскад» Олег Егин (на фото справа).

- Я ходил в «Каскад» несколько раз. Олег Сергеевич учил макеты оружия разбирать-собирать, иногда у нас стрельбы на природе были из пневматического оружия, - рассказал «КП» один из бывших учеников Егина. - Летом иногда проходили занятия в лесу. Олег Сергеевич ходил с металлоискателем. Иногда что-то находили. В-основном это были всякие осколки и прочие металлические предметы. Патронов или снарядов я не видел.

Слова молодого человека подтверждаются и фотографиями из соцсетей Егина. На своей страничке он выкладывал снимки - дети с металлоискателем в лесу, разложенные на ткани находки - проржавевшие патроны, фрагменты других боеприпасов.

Детские находки на страничке в соцсети педагога Егина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По информации kp.ru, Олега Егина сейчас опрашивают сотрудники правоохранительных органов.

- Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (статьи - «незаконный оборот оружия» и «халатность»), - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводится осмотр. Следствию предстоит установить, каким образом боеприпас оказался в руках у ребёнка. Всем обстоятельствам будет дана правовая оценка.