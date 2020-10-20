«Я не продаю ребенка за айфон»: беременная акробатка из сборной России объяснила свой пост в Инстаграме

Спортсменка Алена Кулакова опубликовала скандальный пост в Инстаграм. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Член сборной России по спортивной акробатике Алена Кулакова рассказала в соцсетях о своей беременности и предложила подписчикам стать крестными родителями будущего ребенка за новую модель айфона. И сразу же попросила ее не осуждать.

- Принимаю поздравления, и для тех, кто очень давно хотел завести ребенка, но не получается – готова предложить вам места «крестных родителей» за IPhone 12 Prо и MacBook Pro, - написала Алена Кулакова.

Спортсменка уточнила, что ей будет тяжело одной с ребенком, а с айфоном и крестными – немного легче.

Худшая мать года

В соцсетях посыпались предложения интимного характера, кто-то написал, что хочет побывать на родах и сделать селфи. Алену назвали «торговкой ребенкой», «худшей матерью года». Кто-то подумал, что аккаунт девушки взломали.

- То есть, в принципе пофиг, если ими окажутся педофилы или садисты, главное, чтобы заплатили? – уточнила пользователь Инна Рубикова.

- Какая-то подстава. Девочка-спортсменка, титулованная. Не верю, что может опуститься до такого уровня, - считает Дмитрий Неверов.

- Вот так продавать право быть крестным, смеясь над христианскими традициями. С огнем играешь, - написал Денис Внимательный.

«КП» выяснила, что в августе Алена Кулакова вышла замуж за иллюзиониста Сержа, который сломал ей ноготь и, как джентльмен, оплатил маникюр. Девушка забеременела и в феврале 2021 года должна родить малыша (девочка или мальчик пока неизвестно), который и стал сейчас предметом аукциона.

- Это прикол или вы реально «продаете место крестных»?

- Нет, не прикол. В СМИ ловко перевернули информацию. Я спортсменка, достигла высот, которых возможны. И я прекрасно понимаю, что спортсмены, звезды и бизнесмены не могут родить себе ребеночка. Даже певица Ольга Бузова не может иметь детей. Я хотела обратить внимание на проблему детских домов и усыновление детей. Очень много детей, которые потом вырастают озлобленными и идут криминальным путем. Той же Ольге Бузовой я могу предложить стать крестной, вместе с Давой (бойфренд певицы), они посмотрели бы на моего ребеночка, поиграли с ним. Повторю, я не продаю ребенка. Но они бы могли посмотреть, каково это быть родителями, и взять потом себе малыша из детдома, а не использовать процедуру эко, ведь от нее многие звезды умирают.

- То есть крестными вашего ребенка могут быть только известные и богатые люди, которые способны купить вам айфон?

- Не мне, а ребеночку. Они могут выбрать другой подарок – квартиру, машину, игрушки. Люди, которые прибегают к услугам суррогатных матерей, явно имеют деньги.

- Вам важнее айфон или найти крестных?

- Ну, сейчас все айфоны любят. Я написала, что ищу крестных не просто так, а за подарочек. Никого не смогла выбрать из друзей, потому что порой друзья хуже врагов.

- А если вам предложат пачку печенья, а не айфон?

- Нет. Люди, которые не имеют денег, берут детей из детдома, чтобы получать пособия от государства, квартиры дают. То есть это корыстные цели.

Не ради хайпа

Пока же Алене Кулаковой поступают угрозы и негативные предложения. Муж Серж поддерживает супругу, что она поднимает социальную проблему детдомов. Спортсменка говорит, что написала пост не ради хайпа или славы. И первым встречным не даст стать крестными для ее малыша.

- Если что-то случится с мужем или со мной, то крестные смогут позаботиться о моем ребенке. То есть это не на постоянной основе. Я и сама росла без отца. Это сказывается… У меня у брата жена – сирота, - говорит Алена Кулакова.

Спортсменка говорит, что заканчивает университет и станет следователем-дознавателем. И уже сейчас говорит, что в преступном мире в основном люди, которые выросли в детских домах. Кулакова хочет, чтобы у детей были родители.

- А вы консультировались с батюшкой, что вы решили выбрать крестных за айфон?

- Нет. Это мой жест «доброй воли». Может и никто не согласится. Никакого срока не ставлю, как долго буду выбирать.

- Кто-то уже писал предложения?

- Да. Была пара, но у них нет фотографий в соцсетях. Остальные предлагают «отработать айфон», как это сейчас принято – за интимные услуги. Пишут, что растяжку я научилась делать, а мозгов не прибавилось. Что муж у меня сильно плохой. Но я не жалею, пост удалять не буду. Это не я виновата, а люди, которые неправильно воспринимают то, что я написала. Я делаю это с доброй точки зрения, я хочу помочь детским домам.