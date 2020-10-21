Автомат Калашникова и бронежилет нашли в обычной посылке на московской почте

Установлено, что данные посылки приехали в Москву из Улан-Удэ несколько дней назад Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратился сотрудник службы безопасности «Почты России» Сергей В.* (имя изменено - прим. авт.). Мужчина сообщил правоохранителям, что при осмотре почтовых отправлений была обнаружена подозрительная посылка, в которой прощупывается предмет, похожий на оружие. Прибывшие в отделение почты полицейские вскрыли подозрительную посылку и обнаружили внутри автомат Калашникова. Вместе со службой охраны оперативники проверили по базам другие посылки отправителя и обнаружили еще одну - с бронежилетом внутри.

«В отделении «Почты России» были обнаружены две подозрительные посылки, при вскрытии которых были найдены: автомат Калашникова, запчасти к автомату, магазин, чехол для оружия и бронежилет. Маркировочные данные на всех обнаруженных предметах отсутствуют», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Установлено, что данные посылки приехали в Москву из Улан-Удэ несколько дней назад и предназначались некоему москвичу Виктору С.* Его и отправителя запрещенной посылки из столицы Бурятии в настоящий момент разыскивают. Следователям предстоит выяснить происхождение незарегистрированного автомата и частей к нему, а также установить, для каких целей неизвестный отправил оружие в Москву. Каким образом опасную посылку не обнаружили в отделении почты Улан-Удэ, остается неизвестно.