В Москве обокрали особняк первого зама Лужкова, пока его супруга спала в другой комнате

Борис Никольский был замом Юрия Лужкова Фото: Кадр видео

Несколько дней назад в особняк, принадлежавший первому заместителю Лужкова и руководителю комплекса городского хозяйства Борису Никольскому проникли воры. Уже долгое время в двухэтажном доме в посёлке Первомайское живёт только 84-летняя супруга государственного деятеля Нина Яковлевна. После его смерти дом достался жене и детям. Фактически он принадлежит дочери Никольского, но она в данный момент проживает в Англии. А 84-летняя Нина Яковлевна остаётся в огромном доме с 15 комнатами. Но защитить имущество от воров пожилой женщине было не под силу, не успела вовремя среагировать даже охрана посёлка. Ночью в дом проникли неизвестные люди, они действовали настолько тихо, что даже смогли обчистить сейф, находящийся в комнате, где спала пенсионерка. Пропали ценные вещи и из других помещений. Когда утром женщина поняла, что её особняк ограбили, она сразу же позвонила в полицию и охране посёлка.

— Поступило заявление о тайном хищении имущества и денежные средств. Было установлено, что из металлического сейфа в шкафу одной из комнат второго этажа, где и находилась заявитель, было похищено 250 тысяч рублей, ещё 22 тысячи долларов США пропали из сейфа кабинета в соседней комнате, из других комнат были похищены ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 2 054 780 рублей, — сообщил источник kp.ru

Теперь по заявлению о краже полиция проводит проверку и ищет следы преступников.

Бориса Никольского вспоминают с уважением, он много лет руководил комплексом городского хозяйства Москвы. В разные годы он был вторым секретарем ЦК Компартии Грузии, где работал с Эдуардом Шеварднадзе, а после и с Джумбером Патиашвили. В 1989 вернулся в Москву и стал первым заместителем мэра и возглавил хозяйственный комплекс. В его обязанности входил контроль за подготовкой города к зиме, запасами продовольствия, топлива и бензина, энергоснабжением. Никольский также курировал реформу жилищно-коммунального хозяйства. Под его руководством была построена МКАД, третье транспортное кольцо. Строительство новых станций и линий московской подземки также не оставались без его внимания. в 2002 Борис Васильевич вошёл в состав представителей Москвы в Совете Федерации. За свою работу был удостоен нескольких правительственных наград. В 2007 году после продолжительной и тяжелой болезни Никольский скончался в швейцарской клинике.