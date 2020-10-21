«Я оставил мальчика в кабинете. А когда вернулся, он уже умер»: Руководитель военного кружка в Лобне дал показания

Руководитель патриотического клуба «Каскад» Олег Егин.

Створки старой железной двери стянуты клочком бумаги: «Опечатано!» На первом этаже видавшей виды кирпичной двухэтажки детско-юношеского центра «Созвездие» - тот самый кабинет, где рвануло. Там, внутри, знаю (на оперативном видео видел) разбросаны экспонаты местного музея - военные каски, солдатская форма, макеты автоматов. Но от посторонних глаз окна задрапировали пленкой. Здесь, в этом самом кабинете, вечером во вторник погиб 14-летний мальчик.

Мы уже рассказывали:

- В центре «Созвездие» базируются три десятка разных кружков. Был и своей военно-патриотический клуб - «Каскад».

- Девятиклассник Игорь Суслов (имя и фамилия изменены) ходил в «Каскад» уже несколько лет.

- «Каскадом» руководил 50-летний Олег Егин, бывший учитель географии.

- Но 20 октября что-то в «Каскаде» произошло…

- Первоначально сообщалось, что один из учеников подорвался на противопехотной мине, который якобы притащил с собой в сумке, похвастаться перед друзьями.

- Но в первые же часы Следственный комитет эту версию опроверг. Все было куда ужасней…

Девятиклассник Игорь Суслов (имя и фамилия изменены) ходил в «Каскад» уже несколько лет.

А ЧЕРЕЗ СТЕНКУ - ПОЛИЦИЯ

Утром в среду стало известно, что директор «Созвездия» Маргарита Лукина и педагог Олег Егин задержаны.

В основном корпусе ДЮЦ «Созвездие» продолжаются занятия. Но педагоги в полной растерянности.

- Мы сами не знаем, что происходит. Лукиной и Егина с утра не было. Только из новостей в интернете все и узнаем.

Про Егина - то ли искренне, то ли из педагогической солидарности - все отзываются в превосходных тонах. Мол, человек положительный, опытный, кружок уж лет десять ведет. Увлеченный. Как начнет, говорят, про историю рассказывать - заслушаешься. Ну и местные мальчишки многие в «Каскад» бегают. «Все лучше, чем по дворам пиво пить», - железобетонная аргументация. Я и не спорю.

- Так как же так получилось, что в кабинете «Каскада» оказался боевой боеприпас?

Женщины жмут плечами.

- Вообще он очень аккуратный мужчина, ответственный. Да и Маргарита Викторовна (Лукина, - Авт.) ему постоянно говорила: Олег Сергеевич, смотрите, чтоб у вас все было четко!..

На страничке Егина в соцсетях полно фоток с выездных занятий «Каскада» в окрестных лесах: детишки и педагог, вооруженные металлоискателем, что-то сосредоточенно ищут в траве. Рядом снимки с «уловом»: горстка проржавевших патронов, какие-то изъеденные коррозий трубки. Многое из этого, как можно предположить, Олег Егин тащил в небольшой музейчик «Каскада», который время от времени даже проводил публичные выставки.

По закону так можно?

Тут нужно сказать, что кабинет «Каскада» находится не в светленьком двухэтажном корпусе «Созвездия», а в соседнем здании, в помещениях бывшей вечерней школы. А еще через стенку от этого кабинета находится отдел полиции. Там местные участковые сидят…

Корпус детско-юношеского центра «Созвездие», где случилось ЧП, после сейчас опечатан. Фото: Александр РОГОЗА

А с другой стороны в том же здании находится отдел полиции. Фото: Александр РОГОЗА

НАХОДКА С УЛИЦЫ КАТЮШКИ

Как все случилось в тот роковой день, Егин рассказал на допросе.

- По словам педагога, в тот день у него были занятия с младшей группой (в «Каскад» ходят ребята начиная с 10 лет, - Авт.). Но пришел еще девятиклассник Игорь, ему с маленькими было неинтересно, и якобы Егин позволил ему остаться в кабинете, - рассказывает источник. - Он говорит: «Я оставил мальчика в кабинете. А когда вернулся, он уже лежал на полу, вокруг было много крови, я звонил в скорую, но подросток умер».

Вопреки первоначальным слухам, никакой противопехотной мины в кабинете не было. Как установили эксперты Следственного комитета, в руках у школьника сдетонировал противотанковый снаряд от советской авиационной пушки ШВАК. Мальчик получил ранение в живот и умер от потери крови. Взрослые, которые были в том же небольшом - всего на дюжину кабинетов - здании, как один уверяют, что взрыва не слышали.

Пушками ШВАК в СССР начали вооружать самолеты-истребители еще во второй половине 1930-х. (Это была первая советская автоматическая пушка). В 1941-и и 1942-м такие орудия ставили и на танки. Так что снаряды от них действительно часто находят при раскопках. И большинство из них даже сейчас, спустя 75 лет после окончания войны, находятся в боевом состоянии. Во многих случаях коррозия с толстыми стенками гильзы справиться не смогла… Чтобы понимать масштаб, снаряд от пушки ШВАК - толстый «патрон» длиной с ладонь. А внутри сухое взрывчатое вещество.

- Откуда в «Каскаде» появился этот снаряд?

- Олег Егин говорит, что в сентябре этого года он обнаружил патрон на улице Катюшки в Лобне. Якобы при строительстве дома были обнаружены останки солдат - их собрали поисковики. А он, Егин, приходил на это место с детьми из кружка и они там нашли вот этот патрон от пушки ШВАК. По словам педагога, он якобы был уверен, что это охолощенный патрон, деактивированный.

СЛУЧАЙНО ИЛИ СОЗНАТЕЛЬНО?

Впрочем, куда важнее сейчас другой вопрос - почему снаряд сработал в руках у подростка?!

Глобально у экспертов две версии. Снаряд мог рвануть по случайности - например, его просто уронили. Но манипуляции с ним могли делать и сознательно.

- Знаете, среди черных копателей боеприпасов времен войны есть такие «умельцы», которые зачем-то пробуют самостоятельно разобрать патроны, - рассказал анонимно «КП» действующий сотрудник полиции. - Берут плоскогубцы и пытаются отделить от гильзы пулю. Рассчитывая, что внутри уже ничего нет. Некоторые пытаются для развлечения «посмотреть на выстрел» - зажимают старый патрон в тисках и бьют молотком по капсюлю. Пока мы можем только предполагать, но ребенок, оставшись в одиночестве, мог и сам что-то сделать такое, из интереса.

Следователи разбираются.

- В Подмосковье, где во время Великой Отечественной войны шли тяжелые бои, до сих пор лежит много боеприпасов, - говорит руководитель историко-культурного центра «Обелиск» Василий Петров. - Но у поисковиков есть четкие правила безопасности - обнаруженные взрывчатые вещества нельзя перемещать. Мы вызываем МЧС. А там уж саперы решают, уничтожать их на месте или на полигон везти. Разумеется, такие опасные вещи нельзя с собой забирать.

Олегу Егину и его руководителю Маргарите Лукиной собираются предъявить обвинение по статьям «незаконный оборот боеприпасов» и «халатность». Следователи разбираются, как все было устроено в «Созвездии», почему опасные боеприпасы могли оказаться в кабинете, где занимались дети.

«ИСТОРИЕЙ УВЛЕКАЛСЯ…»

Пятиэтажка, в которой погибший Игорь Суслов жил с мамой, находится буквально в пяти минутах ходьбы от «Каскада». Школу, в которой он учился, видно из окон того самого кабинета…

- Очень хороший был мальчик, воспитанный. Не хулиган, - рассказала одна из учительниц. - Родители в разводе, но папа семье помогал. Игорь неплохо учился. Да, историей увлекался.

14 лет. Всего 14!

В четверг, 22 октября, Следственный комитет планирует выйти в суд с ходатайством об аресте Егина и Лукиной.

ОФИЦИАЛЬНО

«Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия с привлечением инженеров-взрывотехников, назначен комплекс судебных экспертиз, изъята необходимая документация, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий. - По местам жительства подозреваемых проведены обыски. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия приведшие к трагедии».

4 НАИВНЫХ ВОПРОСА ПРО БОЕПРИПАСЫ В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБАХ

Эта история оставляет очень много вопросов. Музеи и экспозиции «боевой славы» есть во многих школах и десятках подобных детско-юношеских центрах. А что, если и там есть опасные боеприпасы? За этим вообще кто-то следит?

Об этом мы поговорили с руководителем военно-патриотического клуба «Ратник» Михаилом Кононенко. Воспитанников «Ратника» тоже возят в лагеря поисковиков (по закону это разрешено только детям старше 14 лет), проводят для них выставки образцов оружия времен ВОВ.

1. Подобные «патриотические музеи для детей» с образцами реального оружия официально разрешены?

- Статус музея с «военными» экспонатами ко многому обязывает, - рассказывает Михаил Кононенко. - Там нужно пройти очень много согласований. Там серьезные требования. Например, входная дверь должна быть металлической, другие требования безопасности. Ну и, конечно, одного ребенка в таком музее никто никогда не оставил бы. Мы пошли немного другим путем. Мы проводим сразу пять перевозных выставок в разных учебных заведениях Москвы. Свою экспозицию мы перевозим в крепких армейских ящиках, которые надежно запираются. Среди экспонатов есть несколько охолощенных (то есть, деактивированных, безопасных) боеприпасов, когда-то найденных в лесу и официально переданных нам. Снаряды и патроны от противотанковых орудий - только в виде гильз. Виды оружия (автоматы и винтовки) только в виде макетов.

2. Кто контролирует деятельность таких «музеев» и выставок?

- К нам каждый год приходят сотрудники Росгвардии. Проверяют все экспонаты. Сейчас, кстати, все дисциплинировано. Ни у кого нет задачи удивлять какими-то экзотическими вещами, «запрещенкой». Поверьте, на ребят и их родителей и макеты производят большое впечатление. Можно даже подержать в руках образцы оружия, которое использовалось во время Великой Отечественной. В нашем случае это полностью безопасно. Кстати, знаю случаи, когда при подобных проверках несколько лет назад в одном из регионов в школьном музее была обнаружена РГД (ручная граната дистанционная) с запалом. Какой-то копатель притащил ее, подарил музею, а те ничего не подозревая, приняли. Слава богу, обошлось без ЧП.

3. Вам приходилось находить в земле реальные боеприпасы?

- Да. Но мы их никогда не трогаем. У поисковиков есть правило - при обнаружении взрывоопасных вещей раскопки тут же останавливаются. Звоним в 112. Приезжают сотрудники МЧС или военкоматов. Они имеют право утилизировать находки.

4. У ваших детей есть доступ к боеприпасам?

- Нет. Более того, мы им постоянно напоминаем, что есть такая статья Уголовного кодекса - 222-я («незаконный оборот оружия и боеприпасов»). И постоянно объясняем, что даже если ты нашел боеприпас или оружие, ни в коем случае нельзя его забирать с собой. Даже если ты хочешь просто отвезти его в полицию и сдать. Так можно самому оказаться фигурантом уголовного дела. Нет, алгоритм один: нашел - звонишь на 112.