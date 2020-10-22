Как в Москве штрафуют подростков без масок и перчаток

Август 2020 г. Пассажира Московского метро штрафуют за поездку без маски и перчаток. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столичном метро и городском наземном транспорте с 19 октября усилили контроль за ношением масок и перчаток в связи с коронавирусом. Начались проверки на всех станциях, нарушителей будут искать в вагонах метро и МЦД, в салонах автобусов и трамваев.

- Если поездка необходима – подготовьтесь к ней заранее: наденьте маску и перчатки, — сказали в Департаменте транспорта Москвы.

Но не все выполняют эти два простых условия. Нарушают и взрослые, и дети. На днях наблюдала картину, как на станции метро «Верхние Лихоборы» подростки вошли без масок, но в капюшонах. Сотрудница станции окликнула: «Молодые люди, а маски?» Ребята развернулись и молча пошли к выходу. То ли покупать, то ли решили перенести поездку.

- Больше всего нарушителей на станциях «Савеловская», «Щелковская», «Новогиреево», «Семеновская» и «Теплый стан». Людей без масок и перчаток не пустили в метро, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

«КП» выяснила, что в масках и перчатках в метро и наземном транспорте обязаны быть и дети, и взрослые. Вот только несовершеннолетних пока не штрафуют.

- Все пассажиры, в том числе и дети, обязаны находиться в общественном транспорте в масках и перчатках. Административная ответственность предусмотрена по статье 3.18.1 КоАП г. Москвы. Штраф составляет 5000 рублей. При этом совершение административного правонарушения несовершеннолетним является смягчающим обстоятельством, поэтому контролеры ограничиваются предупреждением и разъяснением, - рассказали «КП» в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

К счастью, такие случаи бывают редко и большинство родителей заботятся о безопасности своих детей без напоминаний со стороны контролеров. Статистику по нарушениям среди пассажиров до 18 лет сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» не ведут. Говорят, что на текущий момент несовершеннолетние к административной ответственности не привлекались.

Кстати

Нарушителей штрафуют и в торговых центрах, протоколы составляют сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ). Только за последний рейд в «Галерее Аэропорт», «Хорошо» и «ХL» оштрафовали 58 человек, каждый заплатит по 4000 рублей. Среди нарушителей подростков и детей нет.