В Москве кувшинки-путешественницы отправились из Капустинского пруда, в котором скоро будет ремонт, в питомник

Сохранить редкие лилии решили местные жители Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эти водяные цветы называют «королевами воды», чьи нежные яркие лепестки раскрываются с восходом солнца, а во время заката уходят под воду. На фоне этих живых украшений обожают фоткаться девушки и свадебные парочки.

В Капустинском пруду, что на севере Москвы, условия для сказочных плавучих лилий оказались идеальными. Пространства открытые - солнечного света хватает. К тому же водится кое-какая рыбка, которая помогает бороться с вредителями кувшинок.

Однако сам пруд решили реконструировать. И встал вопрос, что станет с цветами.

Местные жители оказались настолько неравнодушными, что обратились за помощью лично к префекту. Тот озадачил «Мосводосток». И в итоге лилии решили спасти, отправив их на «передержку» в питомник в Истринский район.

- Водолазы шуровали четыре часа, - рассказали «КП» очевидцы. - Корневища доставали аккуратно. Под чутким контролем местных активистов.

Вообще водяные лилии не только радуют глаз своей красотой. Но и приносят практическую пользу экосистеме, поглощая лишний азот и защищая воду от цветения.

Реконструировать водоем начнут зимой. И завершат работы к октябрю следующего года.

За это время рабочие отремонтируют береговую полосу, а также восстановят водоупорный слой.

Как говорится в официальном сообщении mos.ru, сейчас водоем быстро теряет воду:

- Поддерживать уровень городским службам удается за счет еженедельного наполнения пруда водопроводной водой, иначе уровень может упасть на 1-1,5 м, что приведет к гибели фауны и флоры.

После всех работ кувшинки вернут на родину.

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