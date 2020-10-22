«Скупают как весной гречку»: ажиотажный спрос на противовирусные препараты опустошил аптеки

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Осеннее обострение пандемии коронавируса привело к обвальному росту спроса на противовирусные препараты по всей стране. Люди закупают лекарства впрок. Дефицит противовирусных препаратов фармацевты уже зафиксировали в ряде регионов Урала и Сибири и Дальнего Востока, включая Оренбургскую и Новосибирскую области, а также Пермский, Красноярский и Приморский края.

ПРОДАЖИ ВЫРОСЛИ В 11 РАЗ

«Если посчитать количество больных людей, то препаратов, которые поступают в аптеки, более чем достаточно. Но если здоровые люди начинают покупать препараты, которые им не нужны, то никакая компьютерная система анализа заказов с этим не справится», — пояснил «Business FM» член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Темур Шакая.

Отмечается, что фармацевты нередко продают лекарства без назначения врача. Вроде как про запас или для профилактики. Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова призвала население региона отказаться от покупки лекарства на всякий случай.

«Смотрим аналогичный период прошлого года — по ряду препаратов выросли продажи в 2-4, а некоторых — в 11 раз, - делится наблюдениями региональный министр. - Разговаривая с сотрудниками аптек, мы понимаем, что далеко не только болеющие люди покупают, ажиотажный спрос связан с тем, что покупаются препараты на всякий случай, про запас, как весной гречку покупали, так сейчас противовирусные препараты».

Такая запасливость может дорого обойтись людям. Причем, не только в плане денег. Эксперт отмечает, что бесконтрольное потребление лекарств приводит к невосприимчивости организма к антибиотикам, и в будущем более серьезное заболевание просто будет нечем лечить.

ЛЕКАРСТВА – НЕ ОГУРЦЫ, ЧТОБЫ ИМИ ЗАПАСАТЬСЯ

Газета.ру отмечает, что схожая проблема — в Пермском крае. Глава местного минздрава Елена Струева сообщила, что трехмесячный запас противовирусных препаратов в аптеках региона расходится за две недели. Ажиотажный спрос фиксируется и в Новосибирской области. Там антибиотики и антивирусные поступают в аптеки без сбоев, однако быстро раскупаются.

«Это сильнодействующие препараты, поэтому мы рекомендуем жителям Новосибирской области осознанно подходить к их приобретению и приему. Покупать только по назначению врача при наличии рецепта. Если происходит неконтролируемый прием препаратов, то формируется устойчивость к ним, таким образом, если человек заболеет дальнейшее лечение становится более сложным», – сообщила глава местного управления Росздравнадзора Елена Хрусталева.

Она также обратила внимание на то, что в аптеках, которые продают рецептурные препараты по правилам, лекарства имеются в наличии. Тем временем в аптеках с нарушениями препаратов нет.

«Проблема со своевременностью анализов на коронавирус во многом возникла из-за паники людей. Многие от недостатка информированности рассуждают так: у меня сосед по подъезду заболел, я контактный, мне надо обязательно сдать, а врач ко мне почему-то не идет. А на самом деле этот человек не является контактным — чтобы был риск заразиться, надо не просто жить в одном подъезде», — сообщил портал i38.ru главный врач ОГБУЗ «Иркутский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Павел Поленов.

Специалист также рекомендует прекратить нездоровый ажиотаж вокруг антибиотиков — из-за высокого спроса его может не хватить реально больным людям.

«Паника сама порождает дефицит препаратов. Лекарства – это не огурцы и не помидоры, чтобы ими запасаться на зиму», — цитирует медика Газета.ру.