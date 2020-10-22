Арт-мейнстрим и показ фасада: кинотеатр «Художественный» откроют в конце 2020 года

Реставрация "Художественного", растянувшаяся на шесть лет, близка к завершению. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шесть лет назад кинотеатр «Художественный» на Арбатской площади закрыли на реставрацию. Здание обтянули строительными лесами и начались работы. На днях фасад кинотеатра открыли – и все увидели красивые барельефы, маскароны, историческую вывеску «Художественный электро-театръ». «КП» выяснила, когда реставрация закончится и какие фильмы будут показывать в обновленном кинотеатре.

Первый широкий экран

Горожан и фотографов привлекли вывеска «Художественный электро-театръ», надписи «Входъ» и «Выходъ». Теперь все желающие могут рассмотреть парадные двери, маскароны, барельефы «Селена» и «Гелиос». Откуда вся эта красота у кинотеатра? «Художественный» был открыт на Арбатской площади более 100 лет назад - в 1909 году. Зрительный зал был на 400 мест, в фойе стоял светящийся фонтан.

«Художественный» был открыт в 1909 году, теперь зданию кинотеатра возвращен первоначальный вид. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Через три года стало понятно, что театр не вмещает всех желающих. Перестраивал «Художественный» стал известный архитектор Федор Шехтель. В 1912 году площадь украсил фасад нового электро-театра с двумя входами. Зал вмещал уже 900 человек, - сообщают в проекте «Узнай Москву».

Премьера фильма Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» прошла в 1926 году в этом кинотеатре. В те времена «Художественный» был единственным кинотеатром, где можно было заказать билеты с доставкой на дом. В 60-е годы здесь появился первый в Москве широкий экран (14 метров). Новая история кинотеатра начинается с 2014 года – с момента начала большой реставрации.

Открытие в конце года

Реставраторы говорили, что вернут зданию исторический облик 1913 года. Последние шесть лет кинотеатр скрыт от глаз москвичей. Специалисты усилили стены, фундамент.

Теперь москвичам стал виден отреставрированный фасад кинотеатра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Реставрация продолжается, в том числе, работаем и над декором фасада, который открыли. Кинотеатр откроется в конце 2020 года, - рассказали в пресс-службе кинотеатра «Художественный».

Преобразили основной и три малых зала, сохранили исторические элементы декора в боковых и главном фойе. В большом зале вместимость будет значительно меньше, чем 900 зрителей. Ведь в дореволюционные годы вместо кресел были лавки и стулья.

В рамках работ специалисты не только поработали над фасадом и внутренним убранством здания, но и усилили стены и фундамент. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что будут показывать?

Сетка фильмов будет формироваться программным директором. Основу репертуара кинотеатра будет составлять арт-мейнстрим, однако в прокат попадут и рейтинговые премьеры (комедии, боевики, мелодрамы).

- Фокус будет на премьерах, на арт-мейнстриме. Будут проводиться фестивали кино и ретроспективы, - рассказали в пресс-службе кинотеатра «Художественный».

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