Большая кольцевая линия метро в Москве: От "Кленового бульвара" до "Текстильщиков" поедем в 2022 году

Строительство восточного участка БКЛ идет полным ходом. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Главной стройкой в столичном метро по-прежнему остаётся Большая кольцевая линия (БКЛ). Новый скоростной маршрут сегодня прокладывают сразу на нескольких участках.

"В "Текстильщиках" создается достаточно крупный транспортно-пересадочный узел, обсуживающий особую экономическую зону "Технополис "Москва", автозавод "Рено", другие предприятия и соседние жилые кварталы, - сказал сегодня, 23 октября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки станции "Текстильщики" БКЛ. - В состав ТПУ войдут действующие станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии и МЦД-2, а также будущая станция "Текстильщики" Большой кольцевой линии.

Строительство восточного участка БКЛ идет полным ходом. В 2022 году планируем завершить основные работы".

ТТХ

Длина восточного участка БКЛ - 11,4 километров.

На нем откроются 4 станции - "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".

Для поездов - большой двухпутный тоннель диаметром 10 метров.

Будущая станция "Текстильщики" БКЛ появится между Шоссейной улицей и ж/д путями МЦД-2. Фишка в интерьере - декоративный двухуровневый потолок. Архитекторы сделали отсыл к названию станции. Благодаря отражённому свету потолок будет похож на вязальный или ткацкий станок.

ЧТО ДЕЛАЮТ

Сегодня восточный участок БКЛ готов на 24 процента.

Строители уже прошли левый перегонный тоннель от "Нижегородской" до "Текстильщиков". До конца года проложат правый тоннель между этими станциями.

К 27 октября этого года завершится проходка двухпутного тоннеля длиной 1,3 километра от "Текстильщиков" до "Печатников". Техника работает на глубине от 10 до 20 метров, в том числе под складами вдоль Шоссейной улицы, путями МЦД-2 и открытым участком Таганско-Краснопресненской линии метро.

В начале 2021 года - продолжится прокладка тоннеля от "Печатников" в сторону "Нагатинского Затона". Одновременно завершат двухпутный тоннель между станцией "Кленовый бульвар" и демонтажной щитовой камерой № 2.

С мая по сентябрь 2021 года - проложат тоннель между "Кленовым бульваром" и "Нагатинским Затоном".

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Восточный участок Большой кольцевой линии метро:

- ускорит на 10 - 15 минут поездки по городу для жителей и офисных работников в районах Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский, Лефортово с населением более 450 тысяч человек;

- разгрузит центральные участки Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий метро;

- уменьшит транспортные потоки на соседних с линией метро улицах и улучшит экологию в этих районах.

ПЛАНЫ

До конца 2020 года в Москве планируют построить еще 7,9 километров линий, 3 станции, 1 электродепо, в том числе:

- западный участок БКЛ от ст. "Хорошевская" до ст. "Карамышевская" – 5,5 км, 2 станции ("Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская");

-северо-восточный участок БКЛ от ст. "Лефортово" до ст. "Электрозаводская" – 1 км, 1 станция ("Электрозаводская");

- Калининско-Солнцевская линия, оборотные тупики за ст. "Деловой центр" – 1,4 км;

- электродепо "Сокол" (реконструкция).

Всего в этом году в столице запустят 23,55 километров линий, 9 новых станций и 1 электродепо.