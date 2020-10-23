«Время ранних»: в московском метро вводят скидку 50% на проезд на двух линиях

Цель эксперимента - снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столичном метро начинают эксперимент по снижению нагрузки в час пик. Для этого со 2 ноября на двух линиях вводятся скидки на проезд до 50%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 7.15 и с 8.45 до 9.15, - сообщил Сергей Собянин.

Эффективность проекта будет оцениваться спустя восемь месяцев. Ничего подобного в России еще не проводили. Проект продлится со 2 ноября 2020 года до 2 июля 2021 года. Почему выбраны именно эти линии? Таганско-Краснопресненская - наиболее востребованная, а Некрасовская дублирует ее на южном участке.

- Цель эксперимента - снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро, - уточнил Сергей Собянин.

Как это будет проходить объяснили в Московском метрополитене. Проект здесь называют «Время ранних». Скидка до 22 рублей для тех, кто едет не в час пик (в рабочие дни с открытия до 7.15, с 8.45 до 9.15).

- Эксперимент даст снижение загрузки вагонов в утренние часы до 7%, а также соблюдение социальной дистанции и снижение распространения вирусных заболеваний. И график движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии приблизится к идеальному, - рассказали в Московском метрополитене.

Для участия в проекте нужно будет установить на свой смартфон приложение «Метро Москвы», где можно будет проверять сумму сэкономленных средств.

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Как будут списывать деньги?

- по билету «Кошелек» карты «Тройка» сразу спишется 20 рублей вместо 40 рублей,

- по билету «Единый» на 60 поездок или по безлимитному «Единому» на карте «Тройка» компенсация будет начисляться на «Кошелек» раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который была совершена поездка,

- по банковской карте спишется 22 рубля вместо 44 рублей

- важно: начисления нужно записать «Удаленным пополнением» на желтом терминале или через приложение «Метро Москвы» (на системе Android).

Скидка не распространяется:

- на бумажные билеты «Единый»,

- на льготные проездные билеты.