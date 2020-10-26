«Маску не надену, вызывайте полицию»: в Химках женщина устроила дикую истерику в автобусе

Нарушительницу сняли на видео другие пассажиры и теперь ее ищет полиция

Что ни день, то в сети появляются новые видеоролики, антигерои которых готовы, кажется, на все, лишь бы не надевать маску. Чаще всего скандалы закатывают в торговых центрах, аптеках и общественном транспорте. Очередной на днях в автобусе устроила жительница подмосковных Химок. Ролик с ее участием вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. В кадре молодая женщина в маске, правда, натянута она лишь на подбородок. Пассажиры и водитель вежливо просят даму прикрыться, то есть закрыть маской дыхательные пути: нос и рот. Но ей хоть бы хны!

- Она на мне надета. А как я ее ношу, это мое личное мнение, - так женщина отреагировала на обычное замечание.

Заметив, что на видео ее снимают другие пассажиры, женщина тоже включила камеру своего мобильного телефона. И тут у нее случилась настоящая истерика.

- Я маску не надену, вызывайте полицию, - вопила дама во весь голос.

Водитель оказался на редкость терпеливым. Он так и не тронулся с места пока истеричная пассажирка не надела маску. Теперь дамочка не только «герой ютуба», ее разыскивает полиция. Ролик уже изучили правоохранители и, как только установят личность нарушительницы, ее оштрафуют.

Напомним, в Москве и Подмосковье действует перчаточно-маточный режим. Без индивидуальных средств защиты нельзя появляться в общественных местах.