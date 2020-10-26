Водителей такси поставят на учет: в Москве создают единую цифровую базу

В Москве ежедневно такси перевозят больше 900 тысяч пассажиров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве ежедневно такси перевозят больше 900 тысяч пассажиров. А это более 330 миллионов пассажиров в год. Согласитесь, цифра серьезная. Такси заберет с любого адреса буквально через пять минут, цены приемлемые. Но есть и обратная сторона медали - частота аварий, отсутствие контроля работы водителей и страховки. Такие поездки ставят под угрозу безопасность пассажиров. Именно поэтому Департамент транспорта Москвы решил создать единую цифровую базу водителей такси, которая позволит повысить качество перевозок.

- В Москве таксомоторную деятельность осуществляют около 1000 юридических лиц и около 12 000 индивидуальных предпринимателей. Нам важно понимать, кто находится за рулем конкретного автомобиля в конкретный момент, кто везет пассажира, - сказали в Департаменте транспорта Москвы.

Кто везет? Как повезет

Какая система сейчас в Москве? Существует несколько агрегаторов, которые принимают заказы на поездку. Таксисты заключают договор, получает заказы и свой процент от поездки. Вот только агрегатор интернет-заказов не всегда занимается в должной мере контролем за тем, сколько часов водитель работает, есть ли у него водительское удостоверение, не закончилась ли страховка, защищающая пассажира. А может водитель вообще находится в розыске и документы у него поддельные.

- Началось все с того, что в 2016 году я попала в аварию. ДТП было страшное, я чуть не лишилась жизни, у меня осталась тяжелая травма и произошла утрата трудоспособности. Как пострадавшая сторона я, конечно, обратилась в компанию. На что мне ответили, что они отвечают только за работу мобильного приложения, где можно заказать такси, а перевозил меня водитель некой компании «Лайк». Стала искать компанию, а она зарегистрирована в Дагестане. В итоге, по страховке мне прислали 75 000 рублей и все. Я поняла, что это какая-то афера, никто ни за что не отвечает, - рассказывает Елена Гращенкова, правозащитник.

После этого она стала привлекать внимание общественности. Стали всплывать подобные истории. Выяснилось, что таксисты-мигранты, как правило трудоустраиваются в какую-то липовую контору-«открывашку» (созданы для регистрации таксомоторной деятельности). И при аварии пострадавшему пассажиру нужно искать именно эту контору, а она может быть зарегистрирована не в Москве, а где-то - в Дагестане, Ингушетии. Таксисты, в свою очередь, рассказывать, что у них невыносимые условия работы, агрегаторы диктуют им тарифы, как следствие – участились аварии.

Два года назад в аварию попал солист группы «Градусы» Роман Пашков. Таксист уснул, когда вез музыканта в аэропорт «Внуково». На Киевском шоссе машина врезалась в грузовик, который стоял на «аварийке». Пашкову пришлось отменить выступления в Турции и лечиться несколько недель. И история была ровно такая же: в компании сказали, что они лишь сервис онлайн-заказа такси через мобильное приложение или сайт, а за водителей они не отвечают. Выходит, что все мы ездим в такси на свой страх и риск. И, если будет какие-то последствия, то ответ будет: «А мы не виноваты. Никто не виноват. Поэтому лечитесь за свой счет».

Кто ответит за аварию?

- Должна быть установлена солидарная ответственность таксиста и агрегатора. Либо надо признать агрегатора работодателем, тем более что все признаки трудовых отношений налицо, - считает Елена Гращенкова. – И тогда агрегаторы должны обеспечить таксистам социальный пакет: льготы, больничные, оплату выходных и отпусков, а также соблюдение режима труда и отдыха.

Что придумали в Департаменте транспорта? В соответствии с решением Антитеррористической комиссии города Москвы, диспетчерские службы такси (агрегаторы) начнут передавать цифровой профиль работающих водителей в Региональную навигационно-информационную систему. От водителя будут получены следующие данные: ФИО, водительское удостоверение, место трудоустройства, страховой полис, наличие техосмотра на автомобиль, стаж вождения, номер разрешения на осуществление деятельности, сведения о прохождении медицинского осмотра.

- В ближайшее время мы заключим соответствующие соглашения на передачу этих данных с агрегаторами такси. Это позволит создать цифровой профиль водителя, который в дальнейшем будем подтверждаться в отдельном приложении. Мы первые в России будем так глубоко заниматься таксомоторными перевозками, - сказали в Департаменте транспорта Москвы.

Должна быть установлена солидарная ответственность таксиста и агрегатора. Либо надо признать агрегатора работодателем, тем более что все признаки трудовых отношений налицо. Фото: АГН "Москва"

Много вопросов вызывают самозанятые в такси. По мнению заместителя руководителя Департамента транспорта Москвы Дмитрия Пронина, нужна длительная подготовка, чтобы они могли полноценно работать в этой сфере.

- Необходимо изменить и согласовать между собой более 15 нормативно-правовых актов. При допуске к работе должно быть обязательное прохождение медицинского осмотра водителем, прохождение технического осмотра транспортного средства, соблюдены требования к легковому такси (цвет, фонарь, шашечный пояс, наличие страхового полиса и т.д.), - говорит Дмитрий Пронин.

Что хотят сами таксисты?

В профсоюзе работников общественного транспорта «Таксист» говорят, что инициатива от Департамента транспорта - это важный шаг в сторону улучшения качества перевозок.

- Цифровой профиль станет барьером на пути на трудовой рынок такси. Таким образом можно будет «просеять» тех, у кого нет разрешений для работы. И предоставить места тем, у кого есть все разрешения, которые хотят работать качественно, - говорит Андрей Попков, зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист».

Таксисты говорят, что тогда не будет неправильной конкуренции. Ведь в таксисты сейчас идут многие, кто вообще даже не знают Москвы, не имеют опыт вождения в большом городе.

- Работаю через агрегатор, который все знают, так коллеги порой не знают русский язык, не знают город, не понимают, что такое «дублер». И вот такие люди возят москвичей, которые платят деньги, куда-то спешат и хотят комфортно доехать. Работают такие, и нормальные ребята, а получаем мы одинаково, - рассказывает Станислав, водитель такси.

Несправедливые условия труда беспокоят таксистов. Они хотят понимать, кто у них все же работодатель. И ими, по всей видимости, должны стать агрегаторы, которые пока соглашаются предоставлять только интернет-услуги.

- Все признаки работодателя у агрегаторов, которые являются организатором перевозок. Соответственно, должны быть прописаны нормы работы, предоставление соцпакета таксистам. И нужно решить еще один важный момент – определить тарификацию, должны регулировать ежегодно, с учетом подорожания бензина, - считает Андрей Попков.

О тарифах стал говорить и Петр Шкуматов, лидер движения «Синие ведерки». Он считает, что розничные тарифы должны устанавливаться перевозчиком.

- Если перевозчиком является агрегатор, то тариф должен назначать он, а если таксист, то вы договариваетесь с ним. При этом материальную ответственность перед пассажиром несет перевозчик, - считает Петр Шкуматов. – Для того, чтобы экономика была предсказуемой, агрегатор должен выкупать рабочее время у таксистов. Отработал пять часов – получи 2500 рублей и не забудь налог на самозанятых заплатить. И такие эксперименты проводили, и они были успешные, но почему-то их свернули. Чем заканчивается госрегулирование цен мы знаем по позднему СССР – дефицитом.

Мнение юриста Александра Карабанова о том, как пассажиру действовать после аварии:

- Материальную ответственность за ДТП несет владелец транспортного средства. Пассажир должен убедиться, чтобы правильно были составлены первоначальные документы, которые идут для дальнейшего разбора в ГИБДД. Когда будет определен виновный - водитель такси или другая сторона (другая машина, объект), тогда пассажир сможет понять, к кому подавать иск – юридическому или физическому лицу. Если автомобиль принадлежит одному человеку, а за рулем в момент аварии сидел другой, то материальную ответственность и ущерб возмещает собственник авто, а водитель несет персональную уголовную ответственность, если есть основания для возбуждения уголовного дела.

Кстати

Таксомоторной компании «Гортакси 24» запретили заниматься перевозкой пассажиров

В Арбитражном суде вынесли постановление о запрете деятельности «Гортакси 24» из-за отсутствия контроля за работой водителей и проверок технического состояния машин.

- Водители не проходили медосмотр, нарушали ПДД и попадали в аварии с пассажирами. Порой выезжали на работу на неисправных машинах, - рассказали в пресс-службе Департамента транспорта.