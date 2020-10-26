«Тело подбросили в кусты у общежития»: стали известны подробности убийства африканского студента МГСУ в Москве

Несколько дней оперативники и волонтеры московского поискового отряда разыскивали 31-летнего африканского студента Фото: ВКонтакте

22 октября бесследно исчез 31-летний гражданин Бурунди Жуливе Макорока. В столице мужчина учился в Московском государственном строительном университете, был студентом 2 курса и проживал в общежитии учебного заведения на Ярославском шоссе. Вечером в четверг Жуливе вышел из общежития и направился в ближайший продуктовый магазин, который находится в соседнем доме. Там мужчина сделал необходимые покупки и отправился обратно в общагу, но так и не добрался до своей комнаты.

Через некоторое время соседи и товарищи Жуливе забеспокоились из-за долгого отсутствия студента, осмотрели ближайшие улицы и дворы и, не обнаружив мужчину, обратились за помощью в полицию. Несколько дней оперативники и волонтеры московского поискового отряда разыскивали 31-летнего африканского студента, но все было тщетно, мужчина словно сквозь землю провалился.

Ранним утром 25 октября сторож университета делал плановый обход территории и заметил в кустах рядом с общежитием тело человека. Охранник сразу же вызвал на место экстренные службы.

«Прибывшие на место оперативники обнаружили труп 31-летнего гражданина Бурунди Жуливе Макорока со следами насильственной смерти. На голове у мужчины были видны серьезные повреждения. Предварительный диагноз: линейная рана в теменной области головы преимущественно справа, многооскольчатый перелом свода черепа. Давность наступления смерти более суток», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Примечательно, что еще накануне в этих самых кустах никого не было. Их, как и всю территорию университета, прочесывали волонтеры и оперативники. Рядом с трупом были обнаружены следы волочения, указывающие на то, что преступник оттащил тело студента подальше в кусты уже после того, как полицейские и поисковики уехали с места. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Полиция разыскивает преступника, нанесшего студенту травмы, несовместимые с жизнью.