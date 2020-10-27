Гуляем всю ночь до утра: В Москве не собираются закрывать клубы и бары

В Москве пока не собираются закрывать ночные бары и клубы из-за коронавируса. Фото: ANDREA FASANI/EPA/ТАСС

Любители полуночных танцев на барной стойке и концертов в клубах заволновались. Роспотребнадзор выпустил рекомендации об ограничении работы ночных развлекательных заведений с 23.00 до 06.00. В столичной мэрии сразу успокоили завсегдатаев клубов и баров.

"В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время, - сообщила глава пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова. - Эта мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики".

Напомним, с 19 октября в Москве порядка 500 ночных развлекательных заведений начали принимать посетителей с помощью регистрации на входе через QR-код. Если в клубе или баре не будут использовать QR-коды, то учреждению грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Посетителей, отказавшихся с помощью мобильника пройти электронную регистрацию на входе, могут не пустить в здание.

Данные всех прошедших чек-ин хранятся в единой базе заведения. Если среди побывавших за один день в клубе или баре окажется заражённый коронавирусом, то все остальные посетители считаются контактировавшими с ним. Каждому из тех, кто зарегистрировался в один день с больным, придёт оповещение на мобильник с напоминанием сдать тест на ковид и ограничить личные контакты. То есть не разносить возможную заразу дальше.

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