Реновация пятиэтажек в Москве: До конца года начнётся переселение жителей в Черёмушках

До конца года начнется переселение жителей из двух пятиэтажек в Черемушках. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новоселье скоро отметят участники реновации сразу в нескольких районах столицы. Сейчас по всей Москве переселяются или уже переехали в 58 домов-новостроек жители 183 пятиэтажек.

"Реновация пришла в район Черемушки, в котором уже построено два стартовых дома – на улице Гарибальди и рядом с метро "Профсоюзная", - сказал сегодня, 27 октября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра новостройки на улице Гарибальди. - До конца года начнем переселение жителей из двух пятиэтажек. Буквально через улицу строится еще один стартовый дом – для жителей Обручевского района. В двух кварталах отсюда идет строительство дома для переселения жителей Ломоносовского района.

А в целом программа реновации идет равномерно по всему городу. В новые квартиры въехали уже более 20 тысяч москвичей. Несколько тысяч жителей пятиэтажек находятся в процессе переселения".

КУДА ПЕРЕСЕЛЯТ

Новостройка на улице Гарибальди, д. 17 в Черемушках на юго-западе Москвы:

- 10-этажный (+1 подземный этаж) двухсекционный монолитный дом по индивидуальному проекту;

- на 90 квартир, в том числе 18 однокомнатных, 54 двухкомнатных и 18 трёхкомнатных;

- с вентилируемым фасадом и облицовкой керамогранитными плитами – светло-бежевого цвета и с рисунком под кирпич;

- со специальными коробами на фасаде для кондиционеров;

- с улучшенной отделкой квартир и общественных зон по Московскому стандарту реновации;

- с подземным паркингом на 31 машиноместо;

- на первом этаже - магазины, службы быта и сервисы для местных жителей;

- детская площадка во дворе - с безопасным резиновым покрытием, удобными тротуарами и пешеходными дорожками.

В новостройку на улице Гарибальди смогут переехать 208 жителей из 80 квартир расселяемой соседней пятиэтажки на улице Гарибальди, д. 17, корп. 2.

ПЛАНЫ

В программе реновации в Москве участвуют 5 174 дома – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них проживает порядка 1 миллиона жителей.

В районе Черёмушки (ЮЗАО) реновация затронет 119 пятиэтажек. В новые квартиры должны переехать свыше 24 тысяч жителей района. Здесь в квартале между улицами Архитектора Власова, Нахимовским проспектом, Новочеремушкинской улицей и улицей Гарибальди планируют построить 7 общественных зданий, включая школу, 4 детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и районную управу.

В квартале реновации на Севастопольском проспекте появятся два образовательных комплекса (школа + детский сад), поликлиника, музыкальная школа и административно-деловой центр с домом культуры.

Для строительства новых домов в Черёмушках выбрали четыре стартовые площадки - на Профсоюзной улице, д.32 (дом построен в июле 2020 г.), на улице Гарибальди, д. 17 (готов в октябре 2020 г.), на Севастопольском проспекте, вл. 28, корп. 9 (строится, заселение планируют в 2021 г.) и на Новочерёмушкинской улице, вл. 56, корп. 3 (строится, заселение в 2023 г.).

ЦИФРЫ

Всего в Москве в разных районах реновации сейчас переселяется 27 тысяч жителей. Из них в новые квартиры уже переехали 21,4 тысяч человек. Программу обновления жилья в столице планируют завершить в 2032 году.

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