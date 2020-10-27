Повзрослевшие, но отчаянные Джонни Депп и Кейт Уинслет: что покажут на фестивале американского кино в Москве

Кейт Уинслет в фильме "Аммонит".

В программе Амфеста в этом году показывается несколько британских фильмов: и точно, США, Англия, Австралия - кто их разберет? Одна из самых горячих премьер - включенный в официальную программу несостоявшегося Каннского фестиваля «Аммонит» Фрэнсиса Ли. Как и ранее показанный «Мир грядущий», фильм, название которому дали застывшие вымершие моллюски, повествует о непростых отношениях двух женщин в неблагоприятных исторических условиях позапрошлого века.

Героиня Кейт Уинслет увлечена поиском указанных головоногих моллюсков на малоприветливых склонах английского побережья. Упавшая ей на голову благородная посетительница этих заштатных мест (Сирша Ронан) поначалу нужна ей как моллюску пятая нога, но потом женщины из разных слоев общества неудержимо и фатально сближаются. И вот уже суровый палеонтолог задирает пышную юбку на голову юной аристократке, годящейся ей в дочери.

Да, теперь их жизнь никогда уже не будет прежней. В отличие от других феминистских высказываний последнего времени, фильм почти воздерживается от ссылок на мужскую токсичность: мужчины здесь -малозначительные эпизодические персонажи, которые не могут ничего противопоставить «грядущему миру» женщин, без спроса реализующих все свои призвания и чувства.

Еще один британский фильм Амфеста имеет русское название «Откуда ты родом?» (Mogul Mowgli). Он представляет собой направление фильмов о неизлечимых болезнях, ибо не все же снимать про раскрепощение женщины (впрочем, фильм «Черный дрозд» объединяет собой эти направления - он и про неизлечимую болезнь, и про окончательное освобождение женщины в процессе эвтаназии).

Кадр из фильма «Откуда ты родом?» (в оригинале - "Mogul Mowgli").

Перед нами вещь о том, как на голову начинающего англо-пакистанского рэппера Зэда (англо-пакистанский актер и рэппер Риз Ахмед) ровно перед его первым ответственным туром сваливается ужасное аутоиммунное заболевание и у него начинают отказывать ноги. Пока он пребывает под наркозом, ему являются видения этнического характера, долженствующие подчеркнуть возвращение героя под крыло пакистанской диаспоры, в лоно родной культуры, где он и должен со временем обрести себя. В случае выздоровления, разумеется.

«Минамата» (Minamata) - благородный жест Джонни Деппа, как и все приличные люди, озабоченного судьбой нашей затухающей цивилизации. Фильм Эндрю Левитаса вдохновлен мало кому известной историей, произошедшей в 1970-е годы, но как нельзя более релевантной нашим временам, когда мир неудержимо скатывается в климатический апокалипсис по причине индустриальной деятельности человека.

Депп играет фотографа знаменитого журнала Life Юджина Смита, по просьбе японцев отправившегося на их несчастную родину и открывшего миру глаза на страшные вещи, происходящие в деревне Минамата. Завод по производству химикатов в течение 15 лет сбрасывал отходы в окрестную реку, и большинство жителей деревни либо умерли, либо пребывали в страшных мучениях, навсегда отравленные смертоносным меркурием.

Джонни Депп сыграл фотографа журнала Life Юджина Смита.

Выдающийся фотограф в исполнении Деппа (ему приклеили бороду, но не смогли сильно обезобразить) - и сам не простой пациент, его сознание искорёжено военным прошлым, о котором ему снятся кошмары и поэтому он не просыхает - практически как Джек Воробей. Но дело свое он знает - и вот уже весь мир содрогается вместе с ним. Причем до сих пор. Ибо корпоративные дельцы тоже знают свое дело на пятерку, и, будучи посланцами дьявола, обязательно превратят жизнь на Земле в Ад.

С расписанием показов можно ознакомиться по ссылке.