В Москве у входа в метро студент-первокурсник вырубил пьяного подполковника полиции

Уголовное дело пока не возбуждено, идет проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Случившееся у входа в метро «Бауманская» поздно ночью 25 октября и дракой-то не назовешь. На видеозаписях, которые были сделаны камерами наблюдения, парень отмахивается от мужчины, который так пьян, что едва стоит на ногах. Юнец оказался дерзким и с одного удара вырубил задиристого выпивоху. Тот рухнул на асфальт и ударился головой. Уже в больнице выяснилось: это вовсе не алкаш, а подполковник полиции, опытнейший криминалист отдела полиции ЦАО.

- Полицейский был госпитализирован. У него закрытая черепно-мозговая травма, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

В крови подполковника обнаружили три промилле алкоголя, что равно бутылке водки. Впрочем, ничего криминального в этом нет. По официальным данным, в тот день мужчина был в официальном отпуске: а значит и выпить имел право.

Спустя сутки установили личность его обидчика. Им оказался студент первого курса РЭУ имени Плеханова. Молодого человека уже опросили.

- По его словам, нападение он совершил из-за матерных оскорблений в свой адрес, - добавил источник «КП».

Уголовное дело пока не возбуждено, идет проверка. Если полицейский не пойдет на мировую, то парню грозит статья 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Санкции: от двенадцати до двадцати лет лишения свободы. Правда, не понятно, как студент мог опознать в пьяном мужчине, одетом по гражданке, целого подполковника полиции. Мораль: распускать руки не стоит ни при каких обстоятельствах.