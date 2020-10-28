«Небо. Космолет. Батюшка»: почему в подмосковный храм приезжают молиться летчики

Самолеты стоят на приходе, который возглавляет о. Николай Фото: Андрей АБРАМОВ

Те, кто впервые проезжает по улице Гагарина в Жуковском, замечают странную картину: под сенью многоэтажек стоят два самолета. Тут же летят шутки про нехватку парковок. Казалось бы, самолеты для авиационного наукограда — дело рядовое. Но откуда они взялись посреди города? Корреспондент «КП» отправился на место, чтобы узнать тайну планеров, а оказался в удивительном православном храме.

И 60 КРУЖКОВ

Купола храма Преображения Господня на фоне тяжелого октябрьского неба пышут золотом. Верный ли адрес самолетов мне подсказали? Ехал в аэрокосмический центр, оказался на православном приходе. При нем-то и находится музей.

— У нас не один музей, а более десяти! И еще 60 направлений: кружки, секции, патриотическое воспитание, — огорошивает с порога хранитель Надежда Бычкова.

Храм Преображения Господня Фото: Андрей АБРАМОВ

Она несколько часов водит меня по комнатам, в которых собраны тысячи моделей самолетов, кораблей и подводных лодок. Из углов с икон взирают святые.

Экскурсовод безошибочно называет марку каждой модели, характеристики их двигателей — жонглирует фактами об авиации.

При встрече по одежке может показаться, что Бычкова просто энергичная молодая пенсионерка. На деле Надежда Александровна участвовала в создании советско-российского вертолета «Черная акула», поэтому сама она - часть истории авиации.

Приходское подворье батюшка отдал авиамоделистам Фото: Андрей АБРАМОВ

РАКЕТЫ У КЕЛЬИ

— Это все батюшка!

— Всенародно любимый отец Николай!

— Наша путеводная звезда! — пел осанну местному настоятелю каждый из встречных.

Протоиерей Николай Струков, благочинный Жуковского церковного округа. Если переводить на мирской, то главный над всеми храмами города. Он - почетный гражданин города и построил четыре из шести храмов в округе, создал школу, богадельню, а еще приютил десятки энтузиастов, которые готовы поделиться своими знаниями с детьми.

Это не тренажер, а настоящее рабочее место капитана корабля, срезанное со списанного самолета Фото: Андрей АБРАМОВ

— У него высокий дар любить людей, помогать всем безвозмездно. Сейчас все кружки авиамоделистов уничтожены, а ведь обучение инженера должно начинаться с юных лет! Так что мы с батюшкой решаем задачу государственной важности, — рассказывает Сергей Морозов, руководитель Центра подготовки школьников-инструкторов по авиационно-космическому моделированию «Буран — Возрождение» им. Волка.

Вместе со своими воспитанниками они запускают модели ракет — прямо под окнами кельи настоятеля. Проектируют планеры с моторчиком: забытая ребятней забава, которая несет в себе большой смысл. Сам настоятель дружен с космонавтами и летчиками. На молитву и светские мероприятия прихода приезжают потомки Жуковского и Чкалова.

Корреспонденту «КП» дали запустить модель. Душа наполнилась неподдельной детской радостью Фото: Андрей АБРАМОВ

ИЛ ВСЕ ЕЩЕ НА ХОДУ

Так неподалеку от храма и появились два самолета, с которых начинался рассказ. Их передал на вечное хранение заслуженный летчик-испытатель Валерий Ваньшин. Молния-1 уже просто экспонат, а вот Ил-103 все еще на ходу. Заправить топливом - да прямо в небо.

Ил-103 до сих пор на ходу Фото: Андрей АБРАМОВ

— Хотите, мы вам космолет покажем? — буднично интересуются сотрудники музея.

Ведут в пристройку к музейному комплексу. В тесном гараже в окружении неонового света проржавевший беспилотный орбитальный ракетоплан БОР-4. Скалли и Малдер (агенты из популярнейшего сериала «Секретные материалы» - ред.) схватились бы за головы при виде такого НЛО. Этот космический спутник запускали в 1982 году, а затем достали из Индийского океана. Свою задачу он выполнил, про артефакт благополучно забыли. Но через прихожан-космонавтов и он оказался в музее.

Есть музей слонов. Но даже тут нашлось место самолету Фото: Андрей АБРАМОВ

Шесть часов пробыл я в приходе, но посмотрел лишь часть музеев. Пообщаться с настоятелем отцом Николаем, который и приютил столько инициатив, не удалось. Пожилой благочинный — в ноябре исполняется 80 лет — заболел. О его здравии молится весь приход. Желаем здоровья настоятелю и мы.

Тот самый космолет БОР-4, который хранится в приходском музее Фото: Андрей АБРАМОВ

КОНКРЕТНО

Как посмотреть музеи на территории прихода и записать ребенка в кружки:

Сотрудники бывают практически каждый день, и если приехать сюда в будни, наверняка застанете кого-нибудь, кто откликнется на просьбу провести экскурсию. Но лучше позвонить: 8 (495) 556-87-70, 8 (49848) 2-95-55, или написать на электронную почту заранее - p-blagovest@yandex.ru.

Адрес: Жуковский, ул. Гагарина, 77а (здание Воскресной школы).

Музеи и кружки работают за пожертвование. Есть мастерские народного творчества, технические кружки, музыкальные студии и спортивно-патриотические секции.