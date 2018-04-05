Какие птицы поют в столице

СЕГОДНЯ 01:20 2018-04-05T01:20:34+03:00

Если вы подарили птичкам скворечник, можете приходить в парк и слушать персональные трели. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В апреле пернатые выдают самые яркие мелодии - у них начинается брачный период, когда хочется максимально расфуфыриться перед своими самочками. Ведь эти мачо с клювами красоток песнями приманивают... В этот экологический праздник мы решили составить путеводитель по певчим птицам, которых можно слышать в столице. А помог нам в этом известный орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик.

- Вообще, строго говоря, почти всех птиц можно назвать певчими, - говорит эксперт. - Например, ворона же тоже издает некие звуки. Не поют разве что только голуби и стрижи. Большинство птиц поют, просто песни у них разные. И некоторые нам нравятся больше других... Певчих птиц можно слушать с апреля по июнь. Песни заканчиваются, когда начинается период выкармливания птенцов. Хотя у некоторых видов есть еще небольшой период осенью, перед сезоном миграции или даже во время него. Скворца, например, можно услышать и в сентябре.

СОЛОВЕЙ

Птица сумеречная. Ему комфортнее выступать вечером, ночью, ранним утром. Хотя он и днем петь может. Но старается спрятаться. Самочки-то сами его по звуку найдут.

Когда начнет петь: в конце апреля - начале мая.

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Где можно услышать: во всех столичных лесопарках. Реже - в скверах. Иногда соловей даже в Александровском саду поет, у стен Кремля и в деревьях у собора Василия Блаженного.

СКВОРЕЦ

Из тех птиц, которых мы можем видеть во время пения. Они не скрываются, как многие другие. Скворцы будут петь весь апрель. Но в мае, когда пойдут птенцы, потихоньку замолчат.

Скворец Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Когда начнет петь: в первой декаде апреля.

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Где можно услышать: предпочитает селиться в зонах с несплошной городской застройкой, в парках ближе к окраинам.

ПЕВЧИЙ ДРОЗД

Один из пяти видов дроздовых, которые встречаются в Москве.

Певчий дроздФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Когда начнет петь: в первой декаде апреля.

Где можно услышать: не только в парках, но и в зонах городской застройки, где есть хоть немного деревьев.

ЗЯБЛИК

Считается, что у зяблика слишком простая песня. Но при этом она у него получается очень задорная, жизнерадостная и запоминающаяся.

Когда начнет петь: в первой декаде апреля.

Где можно услышать: во всех парках и лесопарках. Это один из самых многочисленных в столичном регионе видов певчих птиц.

ЗАРЯНКА

Раньше зарянку еще часто называли малиновкой. Даже популярная песня у группы «Верасы» про нее была - «Малиновки заслышав голосок». Зарянка - небольшая птичка из семейства мухоловок. Самцов можно узнать по большому рыжему пятну на горле и брюшке (поэтому и зарянка - от слова «заря»).

Когда начнет петь: во второй половине апреля.

Где можно услышать: во многих парках. Некоторые зарянки даже остаются в Москве зимовать - в Ботаническом саду, например, или Зеленограде.

СЛАВКА-ЧЕРНОГОЛОВКА

Вообще славковые - это два десятка видов. Но из тех, что водятся у нас, самым искусным певцом считается славка-черноголовка.

Когда начнет петь: во второй половине апреля.

Где можно услышать: во всех больших парках.

КАМЫШОВКА САДОВАЯ

Внешне это не самая яркая птица, которая к тому же предпочитает прятаться. Но у камышовки очень красивая песня. Возможно, она чуть менее звучная, чем у соловья, зато эта птичка часто имитирует голоса других певчих птиц. За счет этого очень разнообразная песня получается.

Камышовка садоваяФото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда начнет петь: в мае.

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Где можно услышать: парки, лесопарки. Болотные камышовки поют даже на пустырях с высокой травой.

ГДЕ ДАЮТ КОНЦЕРТЫ?

- За самым красивым птичьим пением, конечно, лучше всего идти в крупные массивы, где птицы чувствуют себя более чем комфортно, - говорит Евгений Коблик. - Измайловский парк, Битцевский лесопарк, Ботанический сад, Сокольники, парк Горького. И, конечно, же Лосиный остров. Когда пойдет листва, здесь будут давать самые прекрасные и разнообразные концерты!

КСТАТИ

Так когда же придет настоящая весна?Погода в Москве изо всех сил делает вид, что зима еще не кончилась - еще вчера, в последний день марта, за окном мело так, как будто это последний день февраля... Парадоксально, но 31 марта оказалось самым холодным днем месяца!

Впрочем, по средней температуре март 2017 года оказался на 4,4 градуса теплее климатической нормы. Мало того - он вошел в тройку самых теплых в истории, после первых весенних месяцев 2007 и 2014 годов. Это потому, что первые три недели весны стояла аномальная теплынь. А потом природа, похоже, решила, что слишком мы расслабились на солнышке.

Так когда же придет весна? Да, порадовал Гидрометцентр России. В воскресенье, 2 апреля, местами в столице и области уже потеплеет до +12. Правда, при этом небо затянут тучи и начнет моросить дождь. А в понедельник станет еще теплее, и снег уже не вернется.

По крайней мере так обещают синоптики. Если, конечно, они не шутят.