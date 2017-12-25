2017-12-25T16:22:59+03:00
Происшествия

Эксперт о ЧП с автобусом на "Славянском бульваре": Это не теракт. Водителю, скорее всего, стало плохо

Автодорожный эксперт Юрий Антипов проанализировал запись с камер наружного наблюдения [видео]
Наталья ВАРСЕГОВАkp_ru_msk@Ko_Natal
Поделиться:
Комментарии: comments7
Получается, что автобус, двигаясь прямолинейно, был не управляем в момент заезда в переходПолучается, что автобус, двигаясь прямолинейно, был не управляем в момент заезда в переходФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Кто-то выложил в интернет видео, как пассажирский автобус въезжает в пешеходный переход. Глядя на то, как медленно он заезжает в подземку, можно предположить, что это водитель делает это специально. Вот автобус подъезжает к остановке, стоит на ней несколько секунд, потом вдруг заезжает на тротуар и едет прямо в переход. Эксперт Юрий Антипов так не считает, он также опровергает версию теракта.

- Судя по тому, как двигался автобус, медленно заехал на тротуар, а потом въехал в пешеходный переход, говорит о том, что что-то случилось с водителем, - объясняет Юрий Антипов. - Потому что в момент удара об ограждение пешеходного перехода он даже не затормозил. Автобус ударяется и уходит в переход. Явно была включена передача и водитель не смог ее выключить. Получается, что автобус, двигаясь прямолинейно, был не управляем в момент заезда в переход.

- Есть версия, что это может быть теракт?

- Нет-нет, по тому, как двигался автобус, этого не скажешь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве автобус въехал в толпу: пять человек погибли, более десяти ранены

В Москве пассажирский автобус въехал в толпу прохожих. Изначально сообщалось, что в результате аварии пострадали от десяти до пятнадцати человек. Позже появились сведения и о погибших - по предварительной информации, жертвами ДТП стали пять человек, однако их число еще уточняется. (подробности)

Видео с места ДТП с автобусом на Славянском бульваре.Автобус с пассажирами въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве. Четверо погибшихАлександр РОГОЗА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Очевидцы аварии на Славянском бульваре: Пока мы вытаскивали людей из автобуса, другие стояли и снимали на мобильные телефоны
Водитель не справился с управлением, и автобус въехал в подземный пешеходный переход. 4 человека погибли, 9 — в больницах [фото, инфографика, видео]
Новости 24
В Подмосковье в салоне сотовой связи задержали грабителя с пистолетом
Эксперты ожидают максимальную загрузку дорог 26 декабря
Во Внуково задержали пассажира с раритетной картиной
Московский парк «Зарядье» начали украшать к Новому году
Три станции Замоскворецкой линии московского метро закроют 23 и 24 декабря
Телефонный мошенник, шантажировавший пенсионеров, задержан в Подмосковье
Новогодние фейерверки в Москве запустят на 36 площадках
В Москве на станции метро «Октябрьская» пассажира чуть не затянуло эскалатором
Двух грабителей задержали по горячим следам в Подмосковье
В столичных автобусах с 1 января отменят проход по туриникетам
В Москве открылись елочные базары
95 процентов магазинов в России занижают цены на сигареты
В Ясенево дворник баловался петардой и обжег себе веко
В «Домодедово» задержали более тонны живых раков
Москву накроют тропические ливни и жара
В новогодние праздники московские кинотеатры бесплатно покажут сказки и мультфильмы
Каждый пятый абонент Tele2 в Москве перешел в сеть оператора со своим номером
В Подмосковье электричка сбила мужчину и ребенка
На дорожных стройках Москвы выявлено боле 4 тысяч нарушений
В подмосковном ДТП погибла 88-летняя женщина
В Москве три станции Замоскворецкой линии метро закроются для пассажиров 16 и 17 декабря
В Москве планируют открыть 10 новых станций метро в 2018 году