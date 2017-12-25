Эксперт о ЧП с автобусом на "Славянском бульваре": Это не теракт. Водителю, скорее всего, стало плохо
Кто-то выложил в интернет видео, как пассажирский автобус въезжает в пешеходный переход. Глядя на то, как медленно он заезжает в подземку, можно предположить, что это водитель делает это специально. Вот автобус подъезжает к остановке, стоит на ней несколько секунд, потом вдруг заезжает на тротуар и едет прямо в переход. Эксперт Юрий Антипов так не считает, он также опровергает версию теракта.
- Судя по тому, как двигался автобус, медленно заехал на тротуар, а потом въехал в пешеходный переход, говорит о том, что что-то случилось с водителем, - объясняет Юрий Антипов. - Потому что в момент удара об ограждение пешеходного перехода он даже не затормозил. Автобус ударяется и уходит в переход. Явно была включена передача и водитель не смог ее выключить. Получается, что автобус, двигаясь прямолинейно, был не управляем в момент заезда в переход.
- Есть версия, что это может быть теракт?
- Нет-нет, по тому, как двигался автобус, этого не скажешь.
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