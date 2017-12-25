2017-12-25T17:45:40+03:00
Происшествия

Прогноз погоды на 25 - 30 декабря: под Новый год в Москве потеплеет до +4

Сугробы, скорее всего, снова растают. Синоптики дали прогноз погоды на 25 - 30 декабря
Юлия СМИРНОВА
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Атлантический циклон несет в центр России очередную оттепельАтлантический циклон несет в центр России очередную оттепельФото: Иван ВИСЛОВ
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За неделю до Нового года зимняя погода наконец-то установилась в Москве - после аномальных декабрьских ливней и оттепели до +8 градусов, которыми отметился последний месяц 2017-го. Выпал снег, сугробы выросли до 8 - 10 сантиметров (до нормы не дотягивают, должны бы вдвое больше быть, но в эпоху глобального потепления не до жиру), в ночь на 26 декабря и морозец вполне серьезный, до -10 градусов.

Однако зима в Москве, как в том анекдоте, даже чаю не попьет. Атлантический циклон несет в центр России очередную оттепель. В среду и четверг, 27 - 28 декабря, Гидрометцентр России обещает 0...+2 градуса, причем круглые сутки, и днем, и ночью. А под самый Новый год, в пятницу и субботу, 29 - 30 декабря, потеплеет аж до +4 градусов. Такая погода обычно бывает в конце марта - начале апреля, а не в середине зимы.

Сильных осадков метеорологи не обещают - ни снегопадов, ни дождей. А вот небольшие возможны ежедневно, в виде мокрого снега и снега с дождем.

Вопрос в другом - продержатся ли сугробы до Нового года? Специалисты центра "Фобос" делают ставки: с вероятностью 80% оттепель почти полностью растопит снег. Такое за 140 лет наблюдений за погодой бывало лишь однажды, в 2015 году - тогда под занавес декабря Москва осталась без снега.

Неужели и Новый год придется встречать при плюсовой температуре и лужах? По предварительным прогнозам, в праздничную ночь похолодает до -1, будет сыпать небольшой снег.

И еще про аномалии нынешней погоды. Декабрь в Москве оказался теплее ноября, всего шесть дней с начала месяца температура опускалась ниже ноля, подсчитали в Московском метеобюро. Но декабрь-2017 все же не рекордно теплый: в 2006 году средняя температура месяца была на 7,3 градуса выше климатической нормы, сейчас зашкаливает "всего" на 5 - 6 градусов.

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