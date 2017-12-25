2017-12-25T22:38:32+03:00
Происшествия

Эксперт об аварии с автобусом на "Славянском бульваре": "Очевидно, что автобус в этот момент был неуправляем"

Столичные следователи возбудили уголовное дело [видео]
Наталья ВАРСЕГОВАkp_ru_msk@Ko_Natal
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Все действия, которые зафиксировала камера наружного наблюдения, говорят о том, что автобус в этот момент был неуправляемВсе действия, которые зафиксировала камера наружного наблюдения, говорят о том, что автобус в этот момент был неуправляемФото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным следствия, одна из версий произошедшего - неисправность транспортного средства, вторая - водитель не справился с управлением.

Сам водитель 58-летний Виктор Тихонов был задержан на месте и во время допроса рассказал, что «автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение». Так его слова приводит пресс-служба Следственного комитета, сотрудники которого возбудили уголовное дело «по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)».

Очевидцы рассказывают о съезде автобуса в подземный переход.Автобус въехал в подземный переход у метро Славянский бульвар в Москве. Корреспондент «КП» пообщался с очевидцами аварииАлександр РОГОЗА

По другим данным, водитель Виктор Тихонов пытался освободить место для автобуса, который подъехал сзади, и снял машину с ручника.

Мы попросили независимого технического эксперта Юрия Антипова прокомментировать эти слова.

- Кто ему мешал снова поставить автобус на ручник, как сделал бы любой даже начинающий водитель? - говорит Антипов. - Может быть, он на какое-то мгновение отвлекся и теперь боится признаться в этом. На видео видно, как автобус начал двигаться с некоторым минимальным ускорением по прямой, и водитель даже не пытался рулить. Все его действия, которые зафиксировала камера наружного наблюдения, говорят о том, что автобус в этот момент был неуправляем.

- При подробном рассмотрении видео заметно, что у автобуса не было никакого торможения. Ни передними колёсами, ни задними. Двигатель работал, по крайней мере, до начала скатывания автобуса по ступенькам. А ведь достаточно было его вовремя просто выключить. Передние колеса автобуса до самого последнего момента были направлены строго прямо. Даже при спуске в переход. А ведь достаточно было взять чуть левее и уткнуться передом автобуса в ограждение перехода и тогда бы не было столько жертв.

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