В Восточном округе Москвы завершилась программа «Народный гараж»

СЕГОДНЯ 11:10 2017-12-26T11:13:13+03:00

Этот проект планируют полностью выполнить до конца года

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На востоке столицы городская Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения достроила паркинг по программе «Народный гараж».

- Разрешение Мосгосстройнадзора на ввод гаража в эксплуатацию уже получено, - сообщил заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Павел Батайкин. - В Восточном округе столицы программа «Народный гараж» завершена полностью.

Гаражный комплекс на Красноярской улице, владение 1 рассчитан на 242 автомобиля. В его строительство инвестировали свои накопления 54 дольщика. В гаражном комплексе остаются свободными 184 машино-места. Их можно купить на электронном аукционе.

Программа «Народный гараж» завершена уже в восьми округах Москвы. «До конца года планируется завершить строительство еще двух паркингов на 844 места в двух округах», - сказал Павел Батайкин.

Напомним, столичная Дирекция гаражного строительства («ДГС») начала строительство паркингов по так называемой программе «Народный гараж» в 2009 году. За это время построены 165 гаражей всего более чем на 50 тысяч машино-мест.

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