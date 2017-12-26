Где можно покататься на ватрушках и санках в Москве: 5 модных тюбинговых горок

СЕГОДНЯ 10:50 2017-12-26T11:57:43+03:00

В последние годы в столице появилось сразу несколько площадок для увлекательного катания на ватрушках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

"КП" рассказывает, где можно покататься на ватрушках и санках в Москве

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Кататься на ватрушках в Москве становится модно. Русская забава нравится не только детям, но и взрослым. А тюбинговых горок в парках столицы становится все больше: самые длинные, «космические» и всепогодные. «Комсомольская правда» советует сходить на все горки, рассказывая, где покататься на ватрушках и санках в Москве.

Космический старт

Возле макета ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ появился целый комплекс тюбинговых горок «Ракета». Состоит из двух спусков высотой 20 и 12 метров и длиной скатов в 180 и 120 метров. Именно первый спуск позволил горке завоевать звание самой высокой в Москве. Когда поднимаешься на стартовую площадку высотой 20 метров, то открывается потрясающий панорамный вид на главную аллею ВДНХ и даже виден огромный каток в виде "золотого ключика". А дальше все легко и просто - получил ватрушку, сел и полетел. Кричать можно в полный голос. Возле самих горок еще по-космически красиво - 3,5-метровые арт-объекты планеты Солнечной системы, среди которых есть даже волшебная планета Новый год. Также на площади Промышленности установили светящиеся 6-метровые фигуры спортсменов. Рядом кассы, фудкорт и работает рождественская ярмарка.

Катание на ватрушке стало одно из любимых зимних развлечений москвичей.Фото: Алиса ТИТКО

ГДЕ: ВДНХ, Проспект Мира, 119. Ближайшая станция метро "ВДНХ".

КОГДА: до 18 февраля 2018 года ежедневно, кроме понедельника.

ВРЕМЯ РАБОТЫ: в будни с 11.00 до 23.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 23.00.

СТОИМОСТЬ: в будние дни взрослый билет - 100 рублей, детский - 50 рублей; в выходные дни взрослый билет - 150 рублей, детский - 100 рублей. Предусмотрен тариф на пять спусков (со скидкой): в будние дни для взрослых - 300 рублей, в выходные - 400 рублей; в будние для детей - 200 рублей, в выходные - 300 рублей. При этом за аренду тюбинга платить не нужно. По вторникам, средам и четвергам скидка 50% для школьников, студентов и пенсионеров.

ВАЖНО: малышей до 3 лет не пустят на горку, а детей ростом до 110 см пустят только с родителями.

«Всепогорка»: зимой и летом

Ледяная горка из Сокольников не пропала. Она только изменила название. Была «The Горка», а стала «Всепогорка». А все потому, что горка стала всепогодной, и больше не будет демонтироваться на время летнего сезона. Снег вообще не нужен - кататься можно без него. В теплое время года зимние «ледянки» заменят на летние. «Всепогорка» - самая длинная горка для катания на тюбингах в Москве. Длина склона — 200 метров, высота — более 12 метров. А в вечернее время еще и красивая подсветка.

ГДЕ: расположена на 3-м Лучевом просеке (слева от катка «Лед»). Ближайшая станция метро «Сокольники».

КОГДА: ежедневно с 11.00 до 22.00.

Спуск с горы "Всепогорка" в парке Сокольники.Фото: Евгения ГУСЕВА

СТОИМОСТЬ: 45-минутные сеансы с 11.00 до 18.00 — 300 рублей (в будние дни), 400 рублей (в выходные и праздничные дни), с 18.00 до 22.00 — 400 рублей (в будние дни), 450 рублей (в выходные и праздничные дни). Есть льготы для многодетных семей, студентов, пенсионеров, инвалидов (уточняйте на сайте парка park.sokolniki.com)

ВАЖНО: вход детям до 7 лет запрещен; дети от 7 до 12 лет (включительно) допускаются только в сопровождении родителей или законных представителей; запрещено посещение объекта с детскими колясками, инвалидными колясками, крупногабаритными предметами и вещами; запрещено использование тюбинга, не соответствующего установленному образцу (без пластикового дна и допустимого размера).

Возле Кремля

Покататься на площади Революции с видом на Кремль выстраиваются гигантские очереди — не только дети, но и взрослые. Причем приезжают со всех городов России. Самое приятное — ледяная горка будет, как и в прошлые годы, работать бесплатно. За прокат ватрушек также платить не нужно. А вот количество скатов увеличили с двух до четырех, чтобы принять за сезон более 150 000 посетителей. Высота горки почти 8 метров, а длина - 100 метров. Сама горка еще и очень красивая - боковые стены украшены резьбой, посвященной основной тематике фестиваля - театра. На главном фасаде исполнена копия часов, которые украшают театр кукол Сергея Образцова.

ГДЕ: Площадь Революции, между гостиницей «Москва» и «Музеем отечественной войны 1812 года». Ближайшая станция метро «Театральная или «Охотный ряд».

КОГДА: ежедневно

СТОИМОСТЬ: бесплатно.

ВАЖНО: запрещено скатываться паровозиком по два-три человека, головой вниз; прежде чем ехать, нужно будет дождаться, когда спуск полностью закончит предыдущий человек.

Тюбы в «Музеоне»

Кататься вдоль Третьяковской галереи на Крымском Валу можно и в этом году. Полюбившаяся москвичам тюбинговая горка открыта для взрослых и детей. Здесь кататься можно только с мягких тюбов, которые можно взять в аренду около входа на аттракцион.

ГДЕ: Музеон, Крымский Вал, 2. Ближайшая станция метро «Октябрьская».

КОГДА: ежедневно с 10.00 до 22.00, кроме понедельника (технический день)

СТОИМОСТЬ: в будни большой тюб (для взрослых и детей от 13 лет) – 150 рублей за 30 минут, 200 рублей за 60 минут. Маленький тюб (для детей 3-13 лет) – 100 рублей за 30 минут, 150 рублей за 60 минут; в выходные и праздничные дни большой тюб (для взрослых и детей от 13 лет) – 200 рублей за 30 минут, 300 рублей за 60 минут, маленький тюб (для детей 3-13 лет) – 150 рублей за 30 минут, 250 рублей за 60 минут. Вход на горку со своим тюбом – 50 рублей за 30 минут, 100 рублей за 60 минут.

Катание на надувных ватрушках в районе Парка победы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГДЕ ЕЩЕ (по данным Мосгорпарка):

- парк Красная Пресня, катание - бесплатно, прокат тюба – 250 рублей в час (скоро откроется);

- Таганский парк, прокат тюба – 200 рублей в час;

- усадьба Воронцово, катание – бесплатно, прокат тюба – 200 рублей за 30 минут;

- Измайловский парк, катание - бесплатно, проката тюбов нет;

- парк Кузьминки, катания+тюб – 300 рублей за 30 минут;

- Бабушкинский парк, катания+тюб - 200 рублей за 30 минут;

- парк Фили, катания+тюб – 200 рублей за 30 минут, 300 рублей в час;

- парк Северное Тушино, катания+тюб – 150 рублей в час;

- парк Воронского, катания+тюб – 150 рублей в час;

- парк Дружба, катания+тюб – 150 рублей в час;

- Парк Победы на Поклонной горе, с 29 декабря по 8 января в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» будут работать 12 ледяных горок, на которых можно будет покататься бесплатно.

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