2017-12-26T18:14:41+03:00
Происшествия

Житель Москвы переоделся в женскую одежду и попытался оформить кредитку на имя умершей матери

После неубедительного спектакля в полиции возбудили уголовное дело
Павел КЛОКОВkp_ru_msk
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Уголовное дело возбудили по статьям «Приготовление к преступлению» и «Мошенничество»Уголовное дело возбудили по статьям «Приготовление к преступлению» и «Мошенничество»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Необычный мошенник объявился на юго-востоке Москвы. 39-летний мужчина решил обмануть сотрудников банка и оформить кредитную карту на имя своей матери (ныне - покойной). Для этого аферист взял ее паспорт и одежду. Но в финансовом учреждении ему не поверили.

Во-первых, физиономия клиента почти не имело сходства с лицом на фотографии. Во-вторых, голосок был совсем не женским. А, в-третьих, мужчина в женской одежде вел себя неестественно, заметно нервничал и просил оформить кредитку как можно быстрее (с лимитом 75 тысяч рублей).

- Сотрудники банка вызвали полицию, - рассказали «КП» в пресс-службе столичного главка МВД. - Но злоумышленник, почуяв неладное, успел скрыться с места происшествия. Его чуть позже задержал автопатруль отдела МВД по району Зябликово. Мужчина, действительно, пытался обмануть банк с помощью паспорта своей умершей матери.

Уголовное дело возбудили по статьям «Приготовление к преступлению» и «Мошенничество». Сейчас горе-актера отпустили под подписку о невыезде. Его ожидает суд.

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